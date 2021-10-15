ShowMaker ve Viper, 2021 Dünya Şampiyonası'nda henüz skor vermedi!

2021 Dünya Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor! İlk tur karşılaşmaları Çarşamba günü biten gruplarda sadece dört gün kaldı. Her gün bir grubun kalan karşılaşmalarının oynanacağı aşamaya ise bugün geçiyoruz.

Şimdiye kadar takımlar üçer karşılaşma oynadı. 16 takımın tüm oyuncuları içinde ise şimdiye kadar skor vermeyen iki isim var. Bunlar: ShowMaker ve Viper!

DWG Kia orta koridoru ShowMaker ve EDward Gaming'in genç nişancısı Viper, turnuvada skor vermeyen iki isim. Bu iki efsanevi oyuncunun çıktıkları üç karşılaşmadaki KDA'ları ise sırasıyle 35 ve 32!

ShowMaker takımı için çok özel bir oyuncu. Oynadıkları üç karşılaşmanın hepsinde farklı şampiyonlar oynadı. Koridor aşamasındaki sağlam oyunu ona 10.dakikada 578 altın farkı istatistiğini getirirken takımın skorlarına yaptığı katkı da %73!

Viper ise EDG için tam bir mekanik canavarı. Erken oyun istatistikleri ShowMaker kadar etkileyici olmasa da rolü gereği kendinden beklenenden fazlasını yapıyor. Oyunların geç aşamaya pek kalmadığı bu metada istatistiklerinin böyle olması da normal. Buna rağmen kendisi takımının en fazla hasar veren üçüncü oyuncusu ve bir şekilde Oyunlar uzadığında takımının gözü kapalı güvendiği taşıyıcısı!

Viper ve takımı orta-geç oyun stratejilerini mükemmel uygulayan, üst düzey makro oyunlara imza atan bir ekip. Karar verme noktalarındaki keskinlikleri oyunun her anında görülebiliyor. Bunlara ek olarak EDG, grup aşamasında en az skor veren ikinci ve en yüksek KDA'ya sahip birinci takım.

Bu iki takım da gruplarından 6-0 ile çıkmayı hedefliyor. EDG tarafından bakıldığı zaman rakiplerinin hepsine karşı bariz bir üstünlükle 3-0'a geldiler. Onlar için 6-0 bir hayli olası görünüyor. Öbür taraftan DWG Kia için indirmesi gereken bir FPX bulunuyor. Bu karşılaşmadan galip ayrılmaları durumunda onlar da grupları mağlubiyetsiz kapatabilirler!

Bugün saat 14: 00'da 2021 Dünya Şampiyonası'nın ana grup ikinci aşaması FPX-DWG Kia mücadelesi ile başlıyor!

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