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SERİK'TE TRAFİK KAZASI, 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada otomobildeki yolculardan Ceylan Ö. yaralandı.

ANTALYA (DHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada otomobildeki yolculardan Ceylan Ö. yaralandı. Sürücü T.T, refüjdeki çime yatırdığı Ceylan Ö.'yü eşofman üstüyle güneşten korumaya çalıştı.

Kaza, 15.00 sıralarında Atatürk ile Pehlivanlar Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Atatürk Caddesi'nde ilerleyen T.T.'nin kullandığı 01 AC 095 plakalı otomobil ile Belek'ten ilçe merkezi istikametine giden Rıdvan T.'nin kullandığı 07 ARP 568 plakalı kapalı kasa kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada otomobildeki yolcu Ceylan Ö. yaralandı.

Hafif yaralanan Ceylan Ö, kazayı görenlerin yardımıyla otomobilden çıkarılıp, refüjdeki çime yatırıldı. Ceylan Ö, sağlık ekiplerinin gelmesini beklerken otomobil sürücüsü T.T., tuttuğu eşofman üstüyle yaralı kadını güneşten korumaya çalıştı. T.T. sağlık ekiplerinin müdahelesi sırasında da Ceylan Ö'ye yattığı yerde gölge oluşturmaya devam etti.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ceylan Ö. ambulansla ilçedeki bir özel hastaneye götürüldü.

SERİK'TE TRAFİK KAZASI, 1 YARALI

SERİK'TE TRAFİK KAZASI, 1 YARALI

SERİK'TE TRAFİK KAZASI, 1 YARALI

SERİK'TE TRAFİK KAZASI, 1 YARALI
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