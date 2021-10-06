Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Selahattin Demirtaş hakkında araştırmalar yapılıyor. Selahattin Demirtaş kimdir? Selahattin Demirtaş kaç yaşında, nereli? Selahattin Demirtaş hayatı ve biyografisi!

SELAHATTİN DEMİRTAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 10 Nisan 1973

Kaç yaşında: 48 yıl yaşında

Nereli: Palu

Selahattin Demirtaş (d. 10 Nisan 1973; Palu, Elâzığ) Zaza asıllı, Türk siyasetçi, yazar ve avukat. 22 Haziran 2014'te seçildiği Halkların Demokratik Partisi eş genel başkanlığı görevini 11 Şubat 2018 tarihine kadar yürütmüştür. Kasım 2016'dan beri tutukludur.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Demirtaş, siyaset öncesi serbest avukatlık ve İHD (İnsan Hakları Derneği) Diyarbakır şubesinde yöneticilik yapmıştır. Uluslararası Af Örgütü Diyarbakır şubesi ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın kurucuları arasındadır.

2007'de DTP'de Grup Başkanvekilliği yaptıktan sonra DTP'nin kapatılması sürecinde yeni kurulan Barış ve Demokrasi Partisine geçerek partinin 1 Şubat 2010 tarihinde yapılan olağanüstü kongresinde Genel Başkan seçildi. BDP'nin Halkların Demokratik Partisine katılması sürecinde 2014 yılında yapılan 2. Olağanüstü Kongrede Figen Yüksekdağ ile birlikte HDP eş genel başkanlığına seçilmiştir.

2007 Türkiye genel seçimlerinde Diyarbakır, 2011 Türkiye genel seçimlerinde Hakkâri ve Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili olarak meclise girdi.

4 Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP'li milletvekili ile birlikte Türkiye Anayasası'na göre "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "terör örgütü üyesi olmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüt adına suç işlemek" iddialarıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne götürüldü.

Cezaevine girdiğinden beri öykü, şiir, resim ve sanatın diğer dallarıyla ilgilenen Demirtaş'ın ilk kitabı Seher 16 Eylül 2017 yılında yayımlanmıştır.[Yeni Yaşam gazetesinde köşe yazarlığına başlamıştır.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri