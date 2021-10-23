Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Erzurum'da Ebediyete Uğurlandı

ERZURUM (Habermetre) - Tunceli'de devam eden Eren-7 Operasyonu'nda çıkan çatışma sonucunda şehit olan Kahraman Askerimiz Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu için Erzurum'da cenaze töreni düzenlendi. Yakutiye ilçesi Narmanlı Camii'nde Cuma Namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine; şehidimizin yakınları, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, İçişleri Eski Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yrd. Sayın Efkan Ala, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayın Fatma Öncü, Erzurum Valisi Sayın Okay Memiş, Tunceli Valisi Sayın Mehmet Ali Özkan, Valimiz Sayın Mehmet Makas, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmet Sekmen, Erzincan Belediye Başkanı Sayın Bekir Aksun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kamu kurum yetkilileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaşımız katıldı. Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidimizin naaşı Erzurum ili Yakutiye ilçesi Karagöbek köyü mezarlığına okunan Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dualar eşliğinde defnedildi. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve beraberindeki bölge protokolü şehidimize Allah'tan rahmet dileyerek, şehidimizin ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileklerini ilettiler.

Habermetre - Son Dakika Haberleri