ŞEHİR TİYATROLARINDAN SIRA DIŞI BİR SİSTEM ELEŞTİRİSİ '5. FRANK' - Haberler
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ŞEHİR TİYATROLARINDAN SIRA DIŞI BİR SİSTEM ELEŞTİRİSİ "5. FRANK"

Habermetre - Haberler | Toplum
ŞEHİR TİYATROLARINDAN SIRA DIŞI BİR SİSTEM ELEŞTİRİSİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İsviçreli ünlü oyun yazarı Friedrich Dürrenmatt'ın"5. Frank" adlı oyununun provalarına başladı.

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, İsviçreli ünlü oyun yazarı Friedrich Dürrenmatt'ın"5. Frank" adlı oyununun provalarına başladı.

Uzun ve sıkıntılı bir aradan sonra 2021-2022tiyatro sezonuna başlayan Şehir Tiyatrolarının, "5. Frank" adlı yeni oyununun yönetmenliğini, devlet tiyatrosu sanatçısı ve rejisör Yunus Emre Bozdoğan üstleniyor. Tahsin Saraç'ın Türkçeleştirdiği oyunun dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Tülay Kale, ışık tasarımını Mustafa Kala ve hareket düzenini Senem Oluz gerçekleştiriyor. Oyunun müzikleri ise ünlü besteci Turgay Erdener'e ait.

Provaları başlayan oyun, para ve güç tutkusunun, en temel insani duyguları nasıl yok ettiğini, trajikomik bir üslupla anlatan mizah düzeyi yüksek, etkili bir anlatıma sahip. Canlı müzik eşliğinde sahnelenecek olan müzikli oyun, sıra dışı anlatımı ile tiyatro severlerin oldukça ilgisini çekecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde kalabalık bir sanatçı kadrosu tarafından sahnelenecek olan "5. Frank" adlı oyun Aralık ayı başlarında ilk gösterimi gerçekleştirecek ve sezon boyunca Şehir Tiyatroları sahnelerinde izleyici ile buluşmayı sürdürecek.

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Haber: ŞEHİR TİYATROLARINDAN SIRA DIŞI BİR SİSTEM ELEŞTİRİSİ '5. FRANK' - Haberler
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