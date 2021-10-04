Sebastapolis Antik Kenti'nde 3 mezar tespit edildi

SULUSARAY, TOKAT (AA) - Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Sebastapolis Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, içinde iskeletler olan üç mezar tespit edildi.

Büyük bölümü Sulusaray ilçesinin altında yer alan, yaklaşık üç bin yıllık geçmişe sahip Sebastapolis Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Temür, AA muhabirine, antik kentte kazı çalışmalarına eylül ayında başladıklarını söyledi.

Yirmi beş kişi ile kazı çalışmalarına devam ettiklerini anlatan Temür, "Benim danışmanlığımda kazı çalışmamız 28 gün sürecek. Bu yılki kazılara Bizans Kilisesi'nde devam edildi. Çalışmalar sırasında kilisenin apsisi önünde 3 mezar tespit edildi. Mezarlardan ikisinin yetişkin bireylere, diğerinin ise 10-15 yaşlarında bir çocuğa ait olduğu düşünülüyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılacak." dedi.

Sebastapolis Antik Kenti

Tokat kent merkezine 69 kilometre uzaklıktaki Sulusaray'da bulunan ve kuruluş tarihi kesin olarak bilinmeyen antik kentin bazı kaynaklarda MÖ 1. yüzyılda kurulduğu ifade ediliyor.

Roma İmparatoru Trajan zamanında MS 98-117 yıllarında Pontus Galatius ve Polemoniacus eyaletlerinden ayrılarak Kapadokya eyaletine dahil edilen antik kentin o dönem geçiş yolları üzerinde bulunması ve günümüzde de kullanılan termal kaynaklar sayesinde 2 bin yıl kadar önce Karadeniz'in en büyük 5 şehrinden biri olduğu belirtiliyor.

Döneminde çok az şehrin sahip olduğu, zenginliğin göstergesi olarak para basma yetkisi bulunan Sebastapolis'in büyük savaşlar, yıkımlar, afetler ile geçiş yollarının değişmesi sonucu eski önemini kaybettiği, zamanla da unutulduğu kaydediliyor.

Sebastapolis Antik Kenti'nde Tokat Müze Müdürlüğünce 1986'da sondaj kazılarıyla başlayan çalışmalar, sonraki yıllarda kurtarma kazısı şeklinde 1991'e kadar devam etti. 1991'de ara verilen çalışmalara 2013 yılında tekrar başlandı.