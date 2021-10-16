Ekranların sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler müzik programı yeni bölümü ile Kanal D'de yayınlanıyor. Eğlenceli program hakkında Şarkılar Bizi Söyler 16 Ekim Pazartesi konuk var mı, Şarkılar Bizi Söyler ne zaman, saat kaçta merak ediliyor. 16 Ekim Şarkılar Bizi Söyler canlı izle! Şarkılar Bizi Söyler Konukları kimler? 16 Ekim 2021 Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde…

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta Ankara Havaları söylenecek.

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları Mustafa Üstündağ, Ankaralı Coşkun, Ömer Faruk Botan ve Ayşe Dinçer olacak.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şarkılar Bizi Söyler Bu akşam 20.00'da Kanal D'de!

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