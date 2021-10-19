SARIYER'DE TAKSİNİN BAGAJINDA İÇİNDE 1 MİLYON 800 BİN LİRA BULUNAN VALİZ UNUTULDU

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - SARIYER'de, Almanya'dan gelen bir kişi bindiği taksinin bagajında içinde 300 bin lira ile 150 bin Dolar bulunan valizini unuttu. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.

Kaymakamlıkta işlemlerini yaptıktan sonra içi para dolu valizini unuttuğunu anlayan kişi, bindiği taksinin plaka ve durağını hatırlamayınca polise başvurdu. Polis ekipleri çevredeki taksi duraklarını dolaşarak valizi aradı. Bagajdaki valizden haberi olmayan taksici ise mesaisi bitince durağa döndü. Bagajı açan taksici, içi para dolu valizi fark etti. Taksici polisi arayınca içinde yaklaşık 1 milyon 800 bin lira bulanan valiz sahibine ulaştırıldı.

Olay, geçen Cumartesi sabah saatlerinde Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Almanya'dan İstanbul'a gelen kişi, tapu işlemleri yapmak üzere Maslak'tan bindiği taksi ile Sarıyer Kaymakamlığı'na geldi. Binerken taksinin bagajına koyduğu içinde 300 bin lira ve 150 bin dolar olan valizini, indiğinde almayı unuttu. Kaymakamlıktaki işlemlerini tamamladıktan sonra valizini unuttuğunu hatırlayan kişi, polise başvurdu.

" 'SİZİN GİBİ İNSAN KALMIŞ MI' DİYE KONUŞTU "

Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Tutanakla parayı kendisine teslim ettim. Teşekkür etti gitti. Ne iş yaptığını bilmiyorum. Almancıymış kendisi. Adam bayağı kendinden geçmiş, kendini kaybetmiş bir durumdaydı. Parayı görünce yani çanta bulununca adam bayağı bir ferahladı. Çok teşekkür etti. Yani 'sizin gibi insan kalmış mı' diye konuştu. Hatta bir miktar para teklif etti, almadım ben kesinlikle almadım. Bizim taksilerde genelde böyle şeyler kalıyor. Arkadaşlar duyarlı olsun. Yani helal kazansın." şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri