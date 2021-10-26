Sapanca'da kestiği ağacın altında kalan kişi hastanede öldü - Haberler
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Sapanca'da kestiği ağacın altında kalan kişi hastanede öldü

AA / Murat Arapoğlu - Haberler | Güncel
Sapanca'da kestiği ağacın altında kalan kişi hastanede öldü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hastanede hayatını kaybetti.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde ormanlık alanda çalışan İbrahim Kös (46), kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

Arkadaşları tarafından Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Kös, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kös'ün cenazesi, yarın Dibektaş Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

AA / Murat Arapoğlu - Son Dakika Haberleri
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