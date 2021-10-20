Şanlıurfalı yöneticiler muhtarlar buluştu

ŞANLIURFA (İHA) - 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği yemek programı, Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi.

Şanlıurfa merkez ilçe mahalle muhtarlarının davet edildiği programa Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ile parti ilçe başkanları katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin, muhtarlık müessesesinin önemine değinerek, kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesinde muhtarların rolüne dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlık müessesesine gösterdiği hassasiyete işaret eden Vali Erin, "2015 yılından itibaren bu anlamlı gün, Türk demokrasisinin mihenk taşlarından biri olan muhtarlık müessesesini tekrar gündeme getiren ve muhtarlarımızın değerini kat be kat artıran Cumhurbaşkanımızın takdiri sonucu muhtarlar günü olarak kutlanıyor. Muhtarlık, cumhuriyet tarihi boyunca ülkemize eşsiz hizmetler sunan, demokrasimizin gelişmesine büyük katkı sağlayan, vatandaşlarımızın kırsaldan merkeze kadar istek ve taleplerinin usulünce kamu idaresine ulaştırılmasını sağlayan çok önemli bir fonksiyon icra etmektedir" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de, "Urfa'nın problemleri etrafında toplanan, Urfa'nın derdiyle dertlenen büyük bir aileyiz. Muhtarlarımızın hiçbir zaman kendi dertlerini problem etmediklerine, mahallenin derdini problem ettiklerine şahit oldum. Mahallenin dertlerini kendilerine dert edindiklerini gördüm. Yine muhtarlarımızın bir mahallede sıkıntı varsa en önce koşan kişiler olduklarını gördüm" diye konuştu.

Programda birer selamlama konuşması yapan ilçe belediye başkanları, parti temsilcileri ve muhtarlar da programı düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. - ŞANLIURFA