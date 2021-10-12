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Son dakika... Şanlıurfa'da Çekirge Operasyonu: 7 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Şanlıurfa'da Çekirge Operasyonu: 7 gözaltı

Son dakika haberi... Türkiye genelinde 28 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çekirge Operasyonu'nda, Şanlıurfa'da herhangi bir hastalığı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar adına düzenledikleri raporlarla defalarca ilaç, tıbbi malzeme ve mama alarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 7 zanlı yakalandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Türkiye genelinde 28 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Çekirge Operasyonu'nda, Şanlıurfa'da herhangi bir hastalığı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar adına düzenledikleri raporlarla defalarca ilaç, tıbbi malzeme ve mama alarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlenen 7 zanlı yakalandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından Nitelikli Dolandırıcılık Suçuyla Mücadele kapsamında Şanlıurfa merkez ve Gaziantep'in Nizip ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, herhangi bir hastalığı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar adına hastanelerden ilaç yazdırdıkları ve daha önceden yazılmış olan raporlu ilaçları ikinci kez rapora gerek duymadan birlikte hareket ettikleri eczanelerden temin ederek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen 6'sı Şanlıurfa'da, biri ise Gaziantep'in Nizip ilçesinde olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Şahısların kaldığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda başkaları adına reçetelendirilmiş ve barkodları tahrif edilmiş, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon Türk Lirası olan çok sayıda muhtelif markalarda ilaç ve tıbbi malzeme ile doktor raporuyla alınabilen mama ve protein bazlı süt ele geçirildi.

Hasta olmayan yabancı uyruklu şahıslar adına rapor düzenlenmiş

Şüphelilerin herhangi bir hastalığı bulunmayan yabancı uyruklu şahıslar adına hastanelerden ilaç yazdırdıkları, daha önceden yazılmış olan raporlu ilaçları ikinci kez rapora gerek duymadan birlikte hareket ettikleri eczanelerden temin ederek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika... Şanlıurfa'da Çekirge Operasyonu: 7 gözaltı

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