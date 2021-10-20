Sandıklı'da "sabah namazı buluşmaları" başladı - Haberler
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Sandıklı'da "sabah namazı buluşmaları" başladı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Haberler | Güncel
Sandıklı'da

Sandıklı ilçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "sabah namazı buluşmaları" Merkez Ulu Camisi'nde başladı.

SANDIKLI, AFYON (AA) - Sandıklı ilçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "sabah namazı buluşmaları" Merkez Ulu Camisi'nde başladı.

Cemaatle kılınan sabah namazının ardından ilçe Müftü Vekili Mustafa Bilici, cami cemaatine hitap etti.

Koronavirüs salgını sonrası sabah namazı buluşmalarının yeniden başladığını hatırlatan Bilici, "Sabah namazı buluşmalarımıza pandemi nedeniyle ara vermiştik. Ama inşallah bundan sonra Ulu Cami'de buluşacağız. Namazı kıldıktan sonra zikir ve tesbihatın ardından tefsir ve hadis sohbetlerimiz olacak." dedi.

İlçe vaizi Tefvik Savcu'nun yaptığı dua sonrası program sona erdi.

2021 yılının ilk sabah namazı programında namaz sonrası vatandaşlara sıcak çorba ikramı gerçekleştirildi.

Sandıklı'da sabah namazı buluşmaları başladı

Sandıklı'da sabah namazı buluşmaları başladı

Sandıklı'da sabah namazı buluşmaları başladı

AA / Hüseyin Ünlüsoy - Son Dakika Haberleri
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