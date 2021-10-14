SANCAKTEPE, İSTANBUL (İHA) - Sancaktepe'de Roman çiftler toplu nikah töreniyle dünya evine girdi

İSTANBUL - Çeşitli nedenlerden dolayı resmi nikahlarını kıydıramayan 7 Roman çift, Sancaktepe Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle ömür boyu mutluluğa "evet" dedi.

Sancaktepe'de düzenlenen Nikah Şöleni, Paşaköy Mahallesi'nde ilk olarak çiftlerin üstü açık otobüs ile ilçe turu atmasıyla başladı. Gelinlik ve damatlıkları Sancaktepe Belediyesi tarafından karşılanan çiftler daha sonra hatıra fotoğrafı çektirip, yine belediyenin organizasyonu öncülüğünde kuaföre gittiler. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği çiftler daha sonra nikah akdi için Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezine geldi. Çeşitli imkansızlıklardan dolayı düğünlerini yapamadıklarını söyleyen çiftler, çok mutlu olduklarını belirterek, Başkan Şeyma Döğücü'ye teşekkür ettiler.

Nikah öncesi davetlilere yönelik kokteyl ve günün anısına nikah şekerinin dağıtıldığı törende çoğu uzun zamandır birlikte yaşayan çiftlerin çocukları, anne ve babalarının nikah törenine şahitlik etti. Nikah sonrası çocuklar ebeveynlerinin evlilik cüzdanlarını da Başkan Döğücü'nün elinden aldı.

Bir ömür boyu mutluluğa evet diyen çiftler, toplu nikah töreninin ardından yemek organizasyonunda ağırlandı.

Toplu nikah organizasyonu hakkında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, "Çok mutlu bir güne şahitlik ettik hep beraber. Hem İstanbul Valiliği'mizin hem Aile Sosyal politikalar Bakanlığımızın birlikte yürütmüş olduğu İstanbul bazında bir proje var. Şimdiye kadar çeşitli vesilelerle nikahlarını kıyamamış olan Roman vatandaşlarımız hem nikah akdine hem de aile hukukuna tabii kılmakla görevli olmamız bizim en önemli görevlerimizden. Ben bunu sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorum. Çocukların kimlikleri, bundan sonraki hayatlarına devam etmeleri, hepsi bu kimlikleri kazanmalarına bağlı. Dolayısıyla biz de bu güzel ana şahitlik ettik. Sancaktepe ilçemizde olan ve nikahları olmayan veya yeni evlenmek isteyenleri, hepsini bir araya topladık. Bugün Roman vatandaşlarımızın nikahlarını kıydık. Onlar çok heyecanlılar, çok mutlulardı" dedi.

Toplu nikah organizasyonuna çocuğuyla beraber gelen damat Erkan Canlı, "Şu an çok duyguluyum. Böyle bir anda çocuğum da yanımda. Nasıl bir duygu olduğunu ben tarif edemiyorum. Ama çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Sayın Başkanımız, belediye çalışanlarından Allah razı olsun. Elinden geleni yardım ettiler bize" şeklinde konuştu.

Zatiye Canlı ise, "Çok mutluyuz. Öncelikle Şeyma hanıma çok teşekkür ederiz. Bugün nikahımızı kıydı. Çok mutlu olduk. Çocuğumuzun da şahitlik etmesi çok gurur verici bir şey. Çok mutlu etti bizi" dedi.