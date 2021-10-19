Sanatçı Ahmet Dilek'in dijital baskı ve enstalasyon sergisi Aydın'da açıldı

AYDIN (AA) - Aydın'da resim ve enstalasyon sanatçısı Ahmet Dilek'in "Küresel Kitle Hareketleri ve Doğanın Hareketliliği" konulu dijital baskı ve enstalasyon sergisi açıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Atatürk Kongre Merkezindeki serginin açılışında konuşan üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Songül Aslan Karakul, Ahmet Dilek'in dünyada meydana gelen kitle hareketlerini, savaşları ve mülteci hareketlerini yerinde izleyerek meydana gelen devinimleri kavramsal sanat ürünlerine dönüştürdüğünü söyledi.

Sanatçı Ahmet Dilek ise savaşların ve afetlerin neden olduğu kitlesel haraketliliğin insana olan etkilerini, geçirilen dönüşümü tel ayakkabı tasarımlarıyla sembolize etmeye çalıştığını ifade etti.

Konuşmanın ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Açılışa resim ve enstalasyon sanatçısı Ahmet Dilek, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Yalova, Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun, Kültür ve Turizm İl Müdürü Umut Tuncer de katıldı.

Serginin, 26 Ekim'e kadar ziyaretçiye açık olacağı belirtildi.