Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı

SAMSUN (Habermetre) - Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile Mahmud Bin Ali Paşa Vakfı tarafından 1508 yılında yaptırılan tarihi Taşhan'da "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" sergisi açıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, böylesine tarihi öneme sahip bir serginin Samsun'da açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi iş birliğinde, "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu" projesi kapsamında düzenlenen sergide, Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, kitre heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tablolar yer aldı.

Sergi açılışına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Seyit Ahmet Arslan, Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Mücahit Erbin, kurum müdürleri, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Hasan Tahsin Şengül ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karadeniz'de 13 şehir olmak üzere 60 farklı noktada ziyaretçileriyle buluşacak serginin açılışında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, böylesine tarihi öneme sahip bir serginin Samsun'da da açılmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Selçukluların, Danişmendliler'in ihtişam ve zarafetini yansıtan muhteşem eserleri görme imkanı elde edeceklerini belirten Başkan Demir, "Bu sergi ilimiz için çok büyük bir fırsattır. Böyle bir fırsatı bizlere verdiği için Kültür ve Turizm Bakanlığımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi biz yapan değerlerin ana kökünü bir kısım ürünlerini burada göreceğiz. Gençlere tavsiyem Selçuklu tarihini bilimsel eserlerden mutlaka okusunlar. Ne bedeller ödenerek nerelere gelindiğini bilmemiz lazım. Bu sergiyle aynı zamanda tarihi buluşmayı, zevki, ihtişamı ve zarafetin timsallerini burada gözlerimizle görerek bir kez daha hissetme imkanı elde edeceğiz. Ayrıca bu sergi hem geçmişle bağ kurmamızı hem de geleceğe bakmamızı ve bir ufuk turu yapmamızı sağlayacak. Serginin gelecek nesillerimiz ve bizler için güzel şeylere vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Işın Fırat ise sergi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Yaklaşık 65 eserin yer aldığı sergi, 24 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

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