Sakarya Üniversitesinde Kovid-19 tedbirleri artırıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedbiler artırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yüz yüze eğitimin başlamasıyla koronavirüsle mücadele çerçevesinde, SAÜ Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ekibi tarafından geliştirilen özel bir yazılımla öğrenci kartlarına Hayat Eve Sığar ( Hes ) kodları entegre edildi.

SAÜ ve Sağlık Bakanlığı arasındaki erişim izninin sağlanmasıyla turnikelerde otomatik olarak HES kodu sorgulama işlemi gerçekleştirilmeye başlandı. Uygulama sayesinde pozitif vakaların yanı sıra temaslı veya risk grubunda olanlar tespit edilerek bu kişilerin kampüse girişine izin verilmiyor.

Ayrıca, SAÜ günlük yaptığı toplu sorgulamalarla öğrencilerin günlük vaka ve risk taramasını sistem üzerinden gerçekleştirerek, risk grubunda olduğu belirlenen öğrencilerin yüz yüze derslere girmelerine müsade edilmiyor.