ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi'nden 50 bin öğrenciye 80 TL değerinde kitap hediye çeki

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi, "Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı"nda öğrencilere istedikleri kitapları ücretsiz alabilmeleri için alışveriş çeki hediye ediyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde 02-10 Ekim tarihleri arasına kadar açık olacak olan "Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı"na öğrenciler ve vatandaşlar oldukça yoğun ilgi gösterirken, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu fuara gelen öğrencilerin ücretsiz kitap alabilmeleri için 2 milyon TL değerinde 50 bin adet bilet hediye etti.

" Öğrencilerimize feda olsun"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kitap okumanın gençler üzerinde çok önemli etkileri olduğunu belirterek, "Şahinbey Kitap Günleri 02 Ekim tarihinde başladı ve fuarımız devam ediyor. 02 Ekim tarihinden bu yana Şahinbey Kitap Günleri Fuarı'na gerek vatandaşlarımız gerekse öğrencilerimiz tarafından çok yoğun ilgi ve alaka var. 105 yayın evi 28 tane yazarımız okurlarıyla buluşuyor. Fuarımızda hem kitap alımı noktasında hem de yazarlarımızın söyleşisi ve imza günleri konusunda yoğun bir alaka var. Bizde bu ilgiden oldukça mutluyuz. Öğrencilerimizin kitap okuya bilmeleri için Şahinbey Belediyesi olarak daha önce 9.000.000 kitap dağıtımı gerçekleştirmiştik. Bu defada 50.000 öğrencimize 80 TL değerinde, kitap alabilecekleri hediye çekleri veriyoruz. Böylece öğrencilerimizin istedikleri kitapları almalarına katkı sağlamış oluyoruz" dedi.

Öğrenciler istedikleri kitapları alabiliyor

Stantlardaki kitaplardan istedikleri kitapları kendilerine verilen hediye çekleri ile ücretsiz alan öğrenciler "Öncelikle Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na böyle bir kitap fuarı düzenlediği için çok teşekkür ederiz. Bizleri istediğimiz kitaplarla ve yazarlarla bir araya getirdi. Birçok arayıp bulamadığımız kitabı Şahinbey'de Kitap Günleri Fuarı'nda bulabildik sevdiğimiz yazarlarını alıp onlara imzalattık. Üstelik aldığımız kitaplara ücret ödemedik. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun bizlere hediye ettiği çeklerle istediğimiz kitapları ücretsiz alabiliyoruz. Kendisine bir kez daha teşekkür ederiz" diye konuştular.