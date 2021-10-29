Safranbolu'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Korumanın başkenti Safranbolu'da Cumhuriyetin ilan edilişinin 98.yıldönümü törenlerle kutlandı.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen tebriklerin kabulünün ardından Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı.

Buradaki törene Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz'ün yanı sıra, Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Başsavcı Emre Arık, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başkök, İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Emrah Aydın, Siyasi Partilerin ilçe başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Müdür ve idarecileri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Safranbolu kaymakamı Mehmet Türköz ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse törene katılanların bayramını kutladı.

Kaymakam Türköz günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Bugün Cumhuriyetimizin 98. yıldönümünü kutlamanın gurur ve coşkusunu yaşıyoruz. Cumhuriyetin ilanı, Aziz Milletimizin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bugün kutladığımız yalnızca Cumhuriyetimizin ilanı değil, Atasının lisanıyla "bağımsızlık benim karakterimdir" diyen bir Milletin dizginlenemez sevdasıyla, bu sevda uğruna toprağa düşen nice canlar, çekilen nice acılar, büyük felaketler pahasına bedeli sonuna kadar ödenmiş büyük zaferlerle kazanılmış yeniden diriliş ve varoluşun bir başarı öyküsüdür" dedi.

Törenler, halk oyunlarının ardından resim şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlerin ödüllerinin verilmesinin ardından İMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan konser ve Cumhuriyet konvoyu ile son buldu. - KARABÜK