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Sadakatsiz Derya kimdir? Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder kimdir? Özge Önder kaç yaşında, nerelidir?

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Sadakatsiz Derya kimdir? Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder kimdir? Özge Önder kaç yaşında, nerelidir?

Sadakatsiz Derya kimdir? Sadakatsiz dizisinin yeni bölümüyle birlikte birçok oyuncu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Vatandaşlar tarafından son dönemde en çok merak edilen isim Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder oldu. Peki, Sadakatsiz Derya kimdir? Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder kimdir? Özge Önder kaç yaşında, nerelidir?

Sadakatsiz Derya kimdir? Kanal D'nin en çok izlenen yapımlarından Sadakatsiz yayınladığı günlerde oyuncuları vatandaşlar tarafından oyuncuları araştırılmaktadır. Bu bağlamda son dönemde en çok merak edilen güzel oyuncu Özge Özder'in hayat verdiği Derya karakteri oldu. Vatandaşlar Sadakatsiz Derya ve Özge Özder ile ilgili internette en çok "Sadakatsiz Derya kimdir? Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder kimdir? Özge Önder kaç yaşında, nerelidir?" soruları araştırılmıştır. Sadakatsiz Derya ve Özge Özder ile ilgili detaylar haberimizdedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sadakatsiz Derya kimdir? Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder kimdir? Özge Önder kaç yaşında, nerelidir?

SADAKATSİZ DERYA KİMDİR?

Sadakatsiz dizisinde Derya karakterine Özge Özder hayat vermektedir. Kırk yaşında. Tekirdağ'da doğmuş büyümüş. Genç yaşında anne ve babasının ayrılması üzerine, annesiyle yaşamaya başlamış fakat bu yaşam küçük yerde çıkan dedikodular, annesinin onu tıp Fakültesi'nde okutabilmek için geç saatlere kadar çalışması gibi sebeplerle oldukça zorlayıcı olmuş. Her ne kadar çapkın bir kadın izlenimi çizse de içten içe evlenmekten korkuyor. Sıcakkanlı bir enerjisi var. Boşboğazlık eden, eğlenceli, komik bir kadın. Kendi yaralarını saklamak ve üzerine düşünmemek için, burnunu devamlı başkalarının hayatlarına sokuyor. Çocukluk arkadaşları Volkan, Bahar ve Mert onun için çok kıymetli çünkü bu hayatta onlardan başka kimsesi yok.

Sadakatsiz Derya kimdir? Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder kimdir? Özge Önder kaç yaşında, nerelidir?

ÖZGE ÖZDER KİMDİR?

Özge Özder, 1978 yılında Ankara'da doğmuştur. Orta okul ve liseyi Ankara Özel Yükseliş Koleji'nde okuyan Özder, daha o yıllarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır. 2000 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünden mezun olmuş ve profesyonel oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır.

2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır. Show TV'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur.

Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır. Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmiş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur.

Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Umuda Kelepçe Vurulmaz dizisinde 2 yıl Perihan Karekterini canlandırmıştır. 2019'dan 2020'e kadar Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterini canlandırmıştır ayrıca Jet Sosyete dizisinde Sema karakteriyle 43. Bölümde Konuk Oyuncu olmuştur.

2020'den beri Sadakatsiz'de Derya karakterini canlandırmaktadır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Özel hayatı

Özder, 2007 yılında Tansel Öngel ile evlenmiş fakat 2010 yılında boşanmışlardır. 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlemiştir. 11 Şubat 2021 kızları Eva Luna Güleryüz dünyaya gelmişlerdir.

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Haber: Sadakatsiz Derya kimdir? Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder kimdir? Özge Önder kaç yaşında, nerelidir? - Haberler
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