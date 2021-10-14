Rumuz ne demek? TDK rumuz ne anlama geliyor? - Haberler
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Rumuz ne demek? TDK rumuz ne anlama geliyor?

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Rumuz ne demek? TDK rumuz ne anlama geliyor?

Rumuzun İngilizce karşılığı nickname'dir ve genellikle internet ortamında kullanılır. Rumuz, kullanarak bir kişinin bir hizmeti ya da bir şeyi gerçekleştirmek için kendine taktığı sahte bir isimdir. İngilizcedeki anlamı ile dilimizde yer eden rumuz, bu anlamı ile genellikle internet ortamında gerçek ismini kullanmak istemeyen kişiler aracılığı ile karşımıza çıkıyor. TDK'ya göre 'Gizli anlamları olan işaretler ve sözler' anlamına gelmektedir. Peki, Rumuz ne demek? TDK rumuz ne anlama geliyor?

Rumuzun İngilizce karşılığı nickname'dir ve genellikle internet ortamında kullanılır. Rumuz, kullanarak bir kişinin bir hizmeti ya da bir şeyi gerçekleştirmek için kendine taktığı sahte bir isimdir. İngilizcedeki anlamı ile dilimizde yer eden rumuz, bu anlamı ile genellikle internet ortamında gerçek ismini kullanmak istemeyen kişiler aracılığı ile karşımıza çıkıyor. Peki, Rumuz ne demek? Tdk rumuz ne anlama geliyor?

Rumuzun İngilizce karşılığı nickname'dir ve genellikle internet ortamında kullanılır. Rumuz, kullanarak bir kişinin bir hizmeti ya da bir şeyi gerçekleştirmek için kendine taktığı sahte bir isimdir. İngilizcedeki anlamı ile dilimizde yer eden rumuz, bu anlamı ile genellikle internet ortamında gerçek ismini kullanmak istemeyen kişiler aracılığı ile karşımıza çıkıyor. Rumuz, aynı zamanda günümüzde, TDK'daki sözcük anlamı ile simge, işaretler anlamında da kullanılıyor.

TDK sözlüğüne göre rumuz, simge, niteleyici, gizli anlamları olan bazı işaretler demektir. Fakat günümüzde internetin yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte rumuzun dilimizde kullanım şekli de değişti. Güncel kullanım olarak rumuz kelimesinin anlamı sahte ya da takma isim anlamına geliyor.

Rumuz ne demek? TDK rumuz ne anlama geliyor?

Özellikle de internet ortamında diğer insanlarla iletişim kurmak isteyen ama bunu yaparken kendi ismini vermek istemeyen ve takma isim kullanan kişilerin kendilerine koydukları takma ismin adı rumuzdur. Şimdiki kullanım şekli ile İngilizcedeki nickname günümüzde rumuz olarak da kullanılıyor.

Rumuz internet ortamında takma ad olarak biliniyor. Rumuz örnekleri kişilerce merak edilerek internette aranan bir bilgidir. Rumuz örnekleri arasında takma adlar bulunuyor. "Sevimli" veya "Hırçın" gibi kelimeler rumuz örnekleri olarak bilinir. Kişiler kendine uygun bir rumuz bulabilir.

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