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REKTÖR UYSAL EMET'TE

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REKTÖR UYSAL EMET'TE

REKTÖR UYSAL EMET'TE Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Kazım Uysal ve rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur Emet ilçesindeydi.

KÜTAHYA (Habermetre) - REKTÖR UYSAL EMET'TE Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Kazım Uysal ve rektör yardımcısı Prof. Dr. Atilla Batur Emet ilçesindeydi. 560 gün sonra yüz yüze eğitime kapılarını açan Emet Meslek Yüksekokulunu ziyaret eden rektör Uysal ve beraberin deki heyet, okulda incelemelerde bulundular. Emet Meslek Yükseokulu müdürü Vedat Bakır'dan Pandemi sürecinde alınan tedbirler ve okul hakkında bilgiler alan heyet daha sonra bir dizi ziyaretlerde bulundu. Rektör Uysal ve rektör yardımcısı Batur, beraberindeki heyet ile birlikte Emet Kaymakamı Hasan Çiçek ve Emet belediye başkanı Hüseyin Doğan'ı makamların da ziyaret etti. Rektör Uysal, Emet ilçesinde hizmete geçen Kyk yurdu ile birlikte ilçede öğrenciler için en önemli sorun olan barınma ihtiyaçlarının giderilmiş olmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, verilen destekler için teşekkür etti. Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan'da ilçede öğrenim gören öğrencileri, kendi evlatları ve birer kültür elçileri olarak kabul ettiklerini beyanla, yüksekokula her zaman destek verdiklerini, bundan sonrada vermeye devam edeceklerini ifade etti. Belediye Başkanımız Hüseyin Doğan günün anısına, rektör Uysal ve yardımcısı Batur'a çini vazo, İstiklal marşı bez flamasını ve Dr. Fazıl Doğan'ın milli mücadele hatıraları kitaplarını takdim etti.

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