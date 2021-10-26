Rektör Ünal'dan yabancı öğrencilere: "Ülkenize dönerek kendi insanınıza en iyi hizmeti vermenizi arzuluyoruz"

SAMSUN (İHA) – Uluslararası öğrencilere seslenen Ondokuz Mayıs Üniversite(OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Rektör Yavuz Ünal, "Bizim sizden OMÜ'den iyi eğitim aldıktan ve kişisel gelişiminizi sağladıktan sonra ülkenize dönerek kendi insanınıza en iyi hizmeti vermenizi arzuluyoruz" dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin (OMÜ) katkılarıyla Kurupelit Kampüsü'nde yer alan OMÜ Göleti'nde uluslararası öğrencilerle tanışma pikniği düzenlendi. OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal yaptığı açılış konuşmasında "Şu anda yeni insanlar tanışıyorsunuz ve ailelerinizden uzaktasınız. Yaşadığımız farklı coğrafyalardan dolayı birbirimizden farklı yönlerimiz var bu nedenle birbirimizi tanımak için düzenlenen bu piknik önemli bir buluşma. Karşılıklı olarak sorunlarımızı ve sıkıntılarımızı öğrenmek ve bunları aşmak için sizlerle iletişim halinde olacağız. İnsanın karşısına hayatta şanslar çıkar o şansların ne kadar iyi kullanırsanız o kadar başarılı olursunuz ve amacına ulaşabilirsiniz. Bizim sizden OMÜ'den iyi eğitim aldıktan ve kişisel gelişiminizi sağladıktan sonra ülkenize dönerek kendi insanınıza en iyi hizmeti vermenizi arzuluyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşması sonrası Rektör Prof. Dr. Ünal öğrencilere yemek ikramında bulundu. Piknik davetlilerin alanındaki masa tenisi, oryantiring, dağcılık ve voleybol etkinliklerine katılımıyla son buldu. Düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk, OMÜ YTB temsilcisi Doç. Dr. Yener Aksoy, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Prof. Dr. Mustafa Said Kurşunoğlu, Uluslararası İlişkiler Birim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Umut Sami Yamak, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Spor Türkiye Bursları programı kapsamında burs alan öğrenciler katıldı. - SAMSUN