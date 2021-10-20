Rektör Ak, öğrencilerle deprem simülasyon eğitimine katıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) tarafından düzenlenen deprem simülasyon eğitimine katıldı.

'13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü' dolayısıyla, 11-24 Ekim 2021 tarihleri arasında 'Afet Risklerini Azaltma' teması ile üniversiteye gelen AFAD İl Müdürlüğü deprem simülasyon eğitimine Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ın yanı sıra AFAD İl Müdürü Şerife Han, AFAD çalışanları, üniversite personeli ve öğrenciler katıldı.

"Öğrenciler deprem anında doğru davranış şekillerini öğreniyor"

AFAD İl Müdürü Şerife Han, '13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü' nedeniyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde bulunduklarını belirterek, "Yedi gün boyunca ilimizde farklı yer ve kurumlarda deprem simülasyon tırımızla afet farkındalığını oluşturmak için çalışmalar yapacağız. Bugün üniversitede öğrencilerimiz ve tüm personel ile birlikte deprem simülasyon tırımız ile depremi canlı canlı yaşayacağız. Burada öğrencilerimize doğru davranış şekillerini öğretiyoruz. Doğru davranış şekli deprem anında çök-kapan-tutun hareketini alarak kendimizi korumamıza yönelik. Sonrasında yine nasıl tahliye olacağımızı da gösteriyoruz. Deprem simülasyon tırı Türkiye'de dört tane var. Birisi İstanbul'da sürekli sabit durumda, diğer üç tanesi de diğer illerimizde gezici olarak afet farkındalığını eğitimleri veriyor. Deprem tırımız yedi gün boyunca bizimle olacak ve ilçelerimiz dahil olmak üzere her yere gidip her vatandaşa ulaşıp afet kültürünü oluşturmak hedefindeyiz. Herkese afetsiz günler diliyorum" dedi.

Deprem simülasyon eğitiminden sonra öğrencilere deprem öncesinde hazırlanması gereken afet çantasının içeriği ve öneminden bahsedildi. Daha sonra da arama kurtarma araçlarının tanıtımı yapılarak çadır kurma eğitimi verildi. Etkinlik sonrasında konuşan Rektör Namık Ak, "13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü' dolayısıyla 11 Ekim 2021 tarihinde Yeşildere mevkiinde fidan dikimi programı gerçekleştirmiştik. Bugün ise deprem simülasyon tırı öğrencilerimize afet farkındalığını kazandırmak için üniversitemize geldi. İnşallah bugün burada yapılan bütün eğitimlerde kendileri için faydalı olur" şeklinde konuştu.

Afet Risklerini Azaltma temalı düzenlenen eğitimin ardından Rektör Namık Ak, KMÜ Çarşıda ve öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Rektör Namık Ak, farklı bölümlerde okuyan öğrencilerle konuşarak bağlı oldukları bölümlerle alakalı sorunlarını ve isteklerini dinleyerek tavsiyelerde bulundu. - KARAMAN