Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Güncel

Eşi Nagehan Alçı ile birlikte Tarafını Seç programına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı, eşiyle Ümit Kocasakal konusunda Twitter'da yaşadığı tartışmanın arka planını anlattı. Olayın ardından evde de kavga ettiklerini söyleyen Kütahyalı, Alçı'nın kendisini evden kovması üzerine İzmir'deki evine gittiğini söyledi.

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafını Seç programına Nagehan Alçı ile birlikte eşi Rasim Ozan Kütahyalı konuk oldu. Kütahyalı, bir soru üzerine eşi ile Ümit Kocasakal konusunda Twitter'da tartışma yaşadığı olay hakkında açıklamalar yaptı. Alçı ile bu konuda daha sonra evde de kavga ettiklerini ifade eden Kütahyalı, eşinin kendisini evden kovduğunu söyledi.

Bir programda Ümit Kocasakal ile gerginlik yaşayan eşi Nagehan Alçı'ya sosyal medyadan önerilerde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, "Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var. Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" paylaşımları yapmıştı. Alçı ise bu tweetler için "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" demişti.

Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu

Sunucu Buket Aydın'ın "Eşinize hiç kızar mısınız?" sorusuna cevap veren Rasim Ozan Kütahyalı, şunları söyledi:

"Biz çok özgürlükçü bir aileyiz. Bizde ataerkillik yoktur. Nagehan çok özgür bir kadın, ben çok özgür bir insanım. Tartışırız. Bir kere biz Twitter'dan da kapıştık, birbirimize girdik. O gün işte benim bahsettiğim tipte, benim tiyatro bulduğum bir tartışma vardı. Tiyatro buluyorum çünkü adam bizim emrimizde. Bizim emrimizde adam. Orada muhalif rolü oynayıp bir şey yapıyor. Ben kızdım, atmamalıydım o tweetleri. Özür diliyorum canlı yayında. Nagehan'a da terbiyesizlik yaptı. Orada biraz şeyim tuttu, ataerkillik olabilir. Yani orada eşime yapılan saygısızlık. Saygısızlığı yapan adam muhalif değil, bizim kontrolümüzde, emrimizde bir adam. Şimdi onu görünce insan, diyor 'bir dakika kardeşim, tiyatro oyna da bize bunu yapma" dedi.

Aydın'ın "Sonra kavga ettiniz mi?" sorusuna ise Kütahyalı, "Ne kavga, ne kavga ettik. Çok kızdı bana. Çok haklıydı" dedi. Daha sonra ise "Size 'Evden git' dedi mi?" sorusuna ise "Evet, itiraf ediyorum. İzmir'e gittim. Vallahi beni kovdu. Bizim İzmir'de Göztepe'de bir evimiz var. Gittim, vatanım memleketime yerleştim" dedi. 3 gün sonra döndüm. O günden sonra tweet falan atmıyorum zaten" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Burak Sergen Bülent Ersoy
Spor Aykut Kocaman Kim Min-jae Ersun Yanal Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ali İhsan Su Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 23:19:11. #1.12#