Rasim Ozan Kütahyalı, tweet kavgasının arka planını anlattı: Nagehan beni evden kovdu

Haber Global ekranlarında yayınlanan Buket Aydın'ın sunuculuğunu yaptığı Tarafını Seç programına Nagehan Alçı ile birlikte eşi Rasim Ozan Kütahyalı konuk oldu. Kütahyalı, bir soru üzerine eşi ile Ümit Kocasakal konusunda Twitter'da tartışma yaşadığı olay hakkında açıklamalar yaptı. Alçı ile bu konuda daha sonra evde de kavga ettiklerini ifade eden Kütahyalı, eşinin kendisini evden kovduğunu söyledi.

RASİM OZAN, TWEET'LERDE ÜMİT KOCASAKAL'A NELER SÖYLEMİŞTİ?

Bir programda Ümit Kocasakal ile gerginlik yaşayan eşi Nagehan Alçı'ya sosyal medyadan önerilerde bulunan Rasim Ozan Kütahyalı, "Şu an bizim emrimizde olan, bize hizmet eden, muhalefeti bölen, bizim kontenjanımızla muhalif rolü oynayan bu arkadaş gibiler rejim için çok mühim. CHP'ye zarar verip, bize faydalı olan bu tip gibilere ihtiyacımız var. Bunlar bizim köpeğimiz. Onlar bize lazım, hoşgörülü ol" paylaşımları yapmıştı. Alçı ise bu tweetler için "Rasim Ozan'ın çirkin ifadelerini kınıyorum, paylaştığı mesajın içeriğini de dilini de çok yanlış buluyor ve içinde ismimin geçmesinden üzüntü duyuyorum" demişti.

"O TWEET'LERİ ATMAMALIYDIM, CANLI YAYINDA ÖZÜR DİLİYORUM"

Sunucu Buket Aydın'ın "Eşinize hiç kızar mısınız?" sorusuna cevap veren Rasim Ozan Kütahyalı, şunları söyledi:

"Biz çok özgürlükçü bir aileyiz. Bizde ataerkillik yoktur. Nagehan çok özgür bir kadın, ben çok özgür bir insanım. Tartışırız. Bir kere biz Twitter'dan da kapıştık, birbirimize girdik. O gün işte benim bahsettiğim tipte, benim tiyatro bulduğum bir tartışma vardı. Tiyatro buluyorum çünkü adam bizim emrimizde. Bizim emrimizde adam. Orada muhalif rolü oynayıp bir şey yapıyor. Ben kızdım, atmamalıydım o tweetleri. Özür diliyorum canlı yayında. Nagehan'a da terbiyesizlik yaptı. Orada biraz şeyim tuttu, ataerkillik olabilir. Yani orada eşime yapılan saygısızlık. Saygısızlığı yapan adam muhalif değil, bizim kontrolümüzde, emrimizde bir adam. Şimdi onu görünce insan, diyor 'bir dakika kardeşim, tiyatro oyna da bize bunu yapma" dedi.

"BENİ EVDEN KOVDU"

Aydın'ın "Sonra kavga ettiniz mi?" sorusuna ise Kütahyalı, "Ne kavga, ne kavga ettik. Çok kızdı bana. Çok haklıydı" dedi. Daha sonra ise "Size 'Evden git' dedi mi?" sorusuna ise "Evet, itiraf ediyorum. İzmir'e gittim. Vallahi beni kovdu. Bizim İzmir'de Göztepe'de bir evimiz var. Gittim, vatanım memleketime yerleştim" dedi. 3 gün sonra döndüm. O günden sonra tweet falan atmıyorum zaten" dedi.

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