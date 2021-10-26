Pursaklar'da Emine Şenlikoğlu Konferansına Yoğun İlgi

Ünlü yazar Emine Şenlikoğlu, Pursaklar Belediyesi İmza ve Söyleşi Günü'nde okurlarıyla buluştu.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen yazar Emine Şenlikoğlu ile "İmza ve Söyleşi Günü" konulu konferansı kadınların yoğun ilgisini gördü.

Pursaklar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İmza ve Söyleşi Günü'nde Pursaklar Yaşam Merkezine gelen Yazar Emine Şenlikoğlu, kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

"Çok çalışacağız, çok okuyacağız, çok araştıracağız"

İlgiden oldukça memnun olduğunu belirten Emine Şenlikoğlu; "Bilinçli olmak içinde okumak gerekiyor. Küçük yaşlardaki çocuklarımızı düzgün bir şekilde eğiterek yarınlara hazırlamamız gerekiyor. Çok çalışacağız, çok okuyacağız, çok araştıracağız. İnsanlar okuduklarından mutlaka bir şeyler alıyorlar. Bu yıllar geçtikçe artıyor" dedi.

"Bizleri kırmayarak buraya gelen ve tavsiyelerde bulunan yazarımıza çok teşekkür ediyorum"

Yazar Emine Şenlikoğlu'nu Pursaklar'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ertuğrul Çetin; "Yazdığı kitaplarla büyük bir kesimin sevgisini kazanan Emine Şenlikoğlu'nu ağırlamaktan büyük keyif aldık. Bizleri kırmayarak buraya gelen ve tavsiyelerde bulunan yazarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kadınlar, kendilerine bu imkanı sunan Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başta olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına çok teşekkür etti.

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