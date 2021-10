PUBG New State Çıkış Tarihi Oyuncularla Paylaşıldı

Türün hayranlarının kalplerini çalmaya aday yeni battle royale oyunu PUBG New State çıkış tarihi ile nihayet oyuncuların karşısında.

PlayerUnknown's Battlegrounds 2017 yılında hayatlarımıza girdiğinde oyun dünyasının pek çok dinamiğini geri dönülmez bir biçimde değiştirdi. Battle royale türünü şahlandıran, neredeyse her oyunda türün esintilerini görmemize sebep olan ve peş peşe pek çok farklı battle royale oyununun çıkmasına ön ayak olan PUBG PC ve konsolların yanı sıra PUBG Mobile ve PUBG Mobile Lite ile mobil platformlarda da adeta tozu dumana kattı. Popülerliğinden hala hiçbir şey kaybetmemiş olan PUBG için şimdi ise sırada oyunun devam yapımı olacak olan PUBG: New State var.

Geride bıraktığımız şubat ayının sonlarında ilk duyurusu yapılmış olan ve oyuncuları geleceğe, 2051 yılına götürecek olan oyun mobil cihazlar için çıkış yapacak. Daha şimdiden 50 milyondan fazla kayıtlı oyuncuyu bünyesinde barındıran oyun oldukça iddialı geliyor. Daha şimdiden büyük bir kitle tarafından merakla beklenen PUBG: New State için elimizde nihayet bir çıkış tarihi de var. Yapılan açıklamaya göre PUBG: New State 11 Kasım 2021 tarihinde oyuncularla Android ve iOS platformlarında tamamen ücretsiz bir biçimde buluşacak. Bizleri geleceğe götürecek olan oyun drone kullanımı ve farklı silah özelleştirme seçenekleri ile türe yeni bir soluk getirme niyetinde. Buna ek olarak PUBG: New State 11 Kasım tarihinde gerçekleştireceği çıkışında ilk oyundan çok iyi bildiğimiz klasikleşmiş Erangel haritasının gelecekteki hali de dahil toplamda 4 farklı harita ile oyuncu karşısında olacak.

