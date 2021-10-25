Camide tartışma yaratan görüntü! Bir kesim 'gelenek' dedi, bir kesim 'protokol'

Afyonkarahisar İl Müftülüğü Salar Fatih, İsmailköy ve Sahipata erkek Kuran kurslarında hafızlığını tamamlayan, yaşları 10 ile 15 arasında değişen 155 öğrenci için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenledi. 15 Ekim'de Hacı Mehmet Sayın Camii'nde gerçekleştirilen törene Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen katıldı.

ÖĞRENCİLERİ VE VELİLERİ SELAMLADI

Törenden yansıyan fotoğraflarda, caminin girişinden itibaren kırmızı şerit çekilerek bir protokol yolu oluşturulduğu görüldü. Protokole katılanların bu yoldan kuran kursu öğrencisi ve velilerini selamlayarak yürüdüğü öne sürüldü.

İŞLİYEN DE BİR KONUŞMA YAPTI

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, törende yaptığı konuşmada "Hepimiz sınavdayız. Sınavı kazanmanın yolu Kur'an-ı Kerim'in ahlakımız olmasıdır. Ne istiyorsa yapmamız, ne diliyorsa yerine getirmemizdir. Allah'ın katında Allah'ın nimet verdiklerine kıymet vermek suretiyle değerli oluyoruz. Allah'ın bu dünyada en çok kıymet verdiği Kitab'ul Kur'an'dır. Kur'an'ın ezberlenmesi çok kıymetlidir. Ezberlediğimiz Kur'an bizler tarafından anlaşılmadığı ve hayatımızda olmadığı sürece biz, Allah katında sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız. 155 gencimizin öncelikle kendilerini tebrik ediyorum. Kur'an okumakla kalmasınlar anlamaya çalışsınlar. Onlar yürüdüğü zaman, ahlak yürüsün, edep yürüsün, haya yürüsün, güzel bir mümin olarak yürüsünler" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Afyonkarahisar Belediyesi'nin AK Partili Başkanı Mehmet Zeybek de fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak, "Hafızlarımızı, ailelerini ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Rabbim gençliğimizi ve bizleri Kur'an'ın izinden ayırmasın" ifadesini kullandı.

İCAZET TÖRENLERİNİN STANDART BİR GELENEĞİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Diğer yandan sosyal medyayı ikiye bölen bu durumun aslında hafızların ailelerinin önünden geçerek belgelerini alması için her icazet ve mezuniyet töreninde oluşturulan standart bir gelenek olduğu öne sürüldü. Açılan yolun, kadın ve erkeklerin de cami içinde birbirinden ayrılmasını sağladığı belirtildi.

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