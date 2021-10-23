Prof Dr. Şükran Köse: Yerli aşı bilim ve insanlık adına önemli

İZMİR (DHA) - İZMİR Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse, 11 Ekim'de uygulanmaya başlanan yerli aşı Turkovac için şimdiye kadar 40 gönüllünün başvurduğunu söyledi. 40 gönüllüden 8'inin aşılandığını, diğer gönüllülerin de aşılanmasına devam edildiğini belirten Köse, "Vatandaşlarımızı yerli aşı olmaya davet ediyorum. Bu ülkemiz, bilim ve insanlık adına önemli" dedi.

Hatırlatma dozu olarak İzmir'de ilk kez SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan yerli aşı TURKOVAC'ta iki haftalık süre geride kaldı. Gönüllülerin aşıya ilgisinin oldukça iyi olduğunu belirten SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şükran Köse, 11 Ekim'de başladıkları aşı programına şimdiye kadar 40 gönüllünün başvurduğunu söyledi. 40 gönüllüden 8'inin aşılandığını anlatan Prof. Dr. Köse, diğer gönüllülerin de aşılanmasına devam edildiğini belirtti. 12 gönüllünün kriterlere uymadığı için aşılanamadığını kaydeden Prof. Dr. Köse, "Aşıyı uygulamak için kriterlerimiz var. 12 gönüllümüz kriterlere uymadığı için programa katılamadı. Aşı kriterlerine uymadıklarını öğrendiklerinde büyük bir üzüntü yaşadılar" dedi.

"Bu aşı ölü aşıdır. Çocukluğumuzda yaptırdığımız aşılar da bu yöntemle hazırlanıyor. TURKOVAC da aynı Sinovac gibi inaktif, yani ölü aşıdır. Türkiye çapında Kayseri, İstanbul, Ankara başta olmak üzere birçok merkezde uygulamaya daha önce başlanıldı. İzmir merkezinde biz geçen hafta başladık. Bu hastalıktan kurtulabilmemiz için maske, mesafe, hijyen önemli. Ama bunun yanında aşı hem sevdiklerimiz hem kendimiz hem de toplum için mutlaka yaptırılmalı. Bazı insanlar Türk aşısını bekledi. Bunu bekleyenlerin merkezimize başvurmasını rica ediyorum. Aşı gönüllülerini sosyal medya ve basın aracılığıyla davet ediyorum. Bu çalışma ülkemiz, bilim ve insanlık adına önemli. Şu anda faz aşamasında olan Türk aşısı da daha uygulanır hale gelecek. Bu nedenle herkesi gönüllü olmaya davet ediyorum."