Prof. Dr. Orhan Oğuz için kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesinde tören düzenlendi

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Eski Milli Eğitim Bakanı ve Marmara Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz, kurucusu olduğu Anadolu Üniversitesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

19 Ekim günü 98 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Oğuz için, Marmara Üniversitesinin ardından Anadolu Üniversitesinde de cenaze töreni düzenlendi.

"Elinin yettiği herkese yardım etti"

Prof. Dr. Orhan Oğuz'un tabutu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tören mangasıyla Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ne getirildi. Merhumun kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, babasının tabutu başında gözyaşı döktü. Cenaze töreninde konuşma yapan Orhan Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, "Eminim ki unutulmaktan çok korkan babam, şu anda mutludur. Hep söylediği şey; arayan, gelen, gazetede adı geçince, demek ki hala bizi hatırlayanlar var diyordu. En son Anadolu Üniversitesinden 80 kişilik öğrenci ve öğretim üyesi ziyarete geldi. Çocuklar aşağıda pankartlar açtılar. Babamın gözleri 10 senedir görmüyordu ama anlattık. 2 tane öğrenci temsilen yukarı gelip elini öpmek istedi. Babam 'beni de aşağı indirin' dedi. Aslında yürüyemiyordu, ama koluna girip asansörle indirdik. Bir sandalye bıraktık, oturdu ve gelen herkese elini öptürdü. O gün gerçekten son senelerin en mutlu günlerinden bir tanesiydi. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk eğitimine ömrünü adamış, bütün çalışma hayatı boyunca birçok üniversitenin kuruluşuna öncülük etmiş, katkıda sağlamış ve gönülden hizmet etmişti. Elinin yettiği, yardımı dokunabilecek herkese yardım etti. Herkese bir parmağı dokunduğu için umarım ki mekanı cennettir. Ben böyle bir babamın çocuğu olduğum için, çocuklarım ve damadım böyle bir dedenin torunları olduğu için hepimiz çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.

"Orhan hocamız öyle güzel temeller atmış ki bugün Anadolu Üniversitesi dimdik ayakta"

Törende Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üniversitenin kurucusu Prof. Dr. Orhan Oğuz'a saygı ve minnetlerini sundu. Anadolu Üniversitesinin dimdik ayakta durduğunu belirten Erdal şunları söyledi:

"Hocamızı kaybettik. Bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sistemi, bir üniversiteyi kurmak son derece zor ve o kadar da önemli. Orhan hocamız öyle güzel temeller atmış ki bugün Anadolu Üniversitesi dimdik ayakta. Edirne'den Kars'a, New York'tan Dubai'ye kadar her yerde mezunlarımız var. Bu sistemden yetişmiş, eğitim almış, büyümüş ve her mezun verdikçe, kendisine şükranlarımızı ve minnettarlığımızı iletiyoruz. Onu rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Başta kıymetli ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun."

Prof. Dr. Orhan Oğuz'un çok sayıda eğitim-öğretim kurumunun kuruluşuna öncülük ettiğini anımsatan eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Eski Milli Eğitim Bakanı ve Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Bugün biz burada sadece büyük bir hocayı değil, büyük bir devlet ve siyaset adamını, bir tarihi uğurluyoruz. Hoca sadece Anadolu Üniversitesini kurmadı. Anadolu Üniversitesi'nin bünyesinden çıkan Osmangazi Üniversitesi, Şeyh Edebali Üniversitesi, Kocatepe Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi'nin de kurucusu sayılır" dedi.

Tören, İl Müftüsü Bekir Gerek'in Prof. Dr. Orhan Oğuz adına helallik istemesi ve duaların ardından sona erdi. Merhum Oğuz'un tabutu tören mangası eşliğinde cenaze taşıma aracına koyularak defnedilmek üzere Eskişehir Odunpazarı Mezarlığı'na götürüldü.

Törene, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, eski Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç ve merhum Prof. Dr. Orhan Oğuz'un kızı Prof. Dr. Sedefhan Oğuz ile yakınları katıldı. - ESKİŞEHİR