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Prof. Dr. Bilgin, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Prof. Dr. Bilgin, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

Haliç Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Abdullah Aziz Bilgin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

KİLİS (İHA) - Haliç Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Abdullah Aziz Bilgin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

Anadolu Konferansları kapsamında "Yunus Emre" konulu bir konferans vermek üzere Kilis'e gelen Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Üyesi ve aynı zamanda Haliç Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Abdullah Aziz Bilgin, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Görüşmenin sonunda Rektörümüz Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek A. Aziz Bilgin'e teşekkür etti.

Öte yandan Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Rektörlük Makamı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Polateli Belediyesi ile Üniversite arasındaki işbirliği alanları konusunda istişarede bulunuldu. Görüşmenin sonunda Rektör Karacoşkun, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Hakkı Çelik'e teşekkür etti. - KİLİS

Prof. Dr. Bilgin, Rektör Karacoşkun'la bir araya geldi

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