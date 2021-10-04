Postaneler kaçta kapanıyor? Hafta içi PTT kaça kadar açık? Hafta sonu PTT çalışıyor mu? PTT çalışma saatleri!

Postane kaçta kapanıyor? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kargo çalışma saatleri koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanmıştı. İnternetten alışveriş yapan vatandaşlar '' bugün kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' Kargolar kaça kadar açık?' sorusuna cevap arıyor. Peki, Ptt, Yurtiçi, Sürat, ARAS, MNG kargolar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? PTT kaçta kapanıyor?

POSTANELER KAÇTA KAPANIYOR?

2021 PTT KARGO KAÇTA AÇILIR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

UPS KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

UPS Kargo hafta içi her gün 09.00 - 18.00 arası hizmet vermektedir. Cumartesi günleri 09.00'dan 15.00'e kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

2021 SÜRAT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Doğu illerinde çalışma saatleri hafta içi: 08:30 – 17:00 Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Batı illerinde çalışma saatleri hafta içi: 09:00 – 17:30

Sürat Kargo pazar günleri Türkiye genelinde kapalıdır. Cumartesi günleri ise yine bölgeye göre çalışma saatleri değişiklik göstermektedir.

Doğu illerinde cumartesi çalışma saatleri: 08:30 – 14:00 Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Batı illerinde cumartesi çalışma saatleri: 09:00 – 14:30

2021 MNG KARGO KAÇA KADAR AÇIK?

MNG kargo şubeleri hafta içi 08.30 ile 18.00 arası mesai yapılmaktadır. Cumartesi günler saat sabah 08.30 ile 14.00 arasında Pazar ise tüm şubeler kapalıdır.

2021 YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri hafta içi 09.00 - 18.00 arası hizmet veriyor.

Yurtiçi Kargo şirketi, hafta sonu cumartesi günleri 09.00 - 16.00 arası hizmet verirken, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

ARAS KARGO KAÇTA AÇILIYOR?

Aras Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah 08.30'da başlar ve Kapanış saati olan 18.00'a kadar hizmet vermeye devam eder. Hafta sonu cumartesi günleri 08.30'dan 13.00'a kadar hizmet vermeye devam eden kargo, Pazar günleri hizmet vermemektedir.

PTT KAÇTA KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle arasının ardından saat 13.30'dan 17.00'a kadar çalışıp, kapanmaktadır. Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

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