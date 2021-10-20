Polisin alkollü şahısla imtihanı... Kendi alkol testini kendi yaptı "Ölmediğime pişmanım" diye isyan etti

Polis ve kaza yapan alkollü sürücünün ilginç diyalogları gülümsetti

-"Bu mu meslek? Bu mu sanat? Üfle, koy, git. Bak kameraya alıyor beni. ya böyle bir şey yok ya. Ölmediğime pişmanım"

AKSARAY - Aksaray'da uçurumdan sulama kanalına düşen ve burnu bile kanamadan kurtulan alkollü sürücü polis ekiplerinin alkol kontrolüne itiraz ederken, "Kazada ölmediğime pişmanım" dedi. Kendi alkol testini kendi yapmak isteyen sürücü polisten aldığı alkol metreyle yaptığı testinde 1.69 promil alkollü çıkınca polis ekiplerine bakıp, "Ben alkollüyüm o zaman" dedi. Küfreden sürücü karşısında kadın sağlıkçıyı görünce de, "Kusura bakmayın, ben terbiyesiz bir adamım" diyerek özür diledi.

Kaza, Aksaray - Gülağaç İlçesi yolu Kireçlik Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gülağaç ilçesi istikametinden Aksaray'a gelen Fatih B. idaresindeki 68 ABY 747 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki uçurumdan boş sulama kanalına düştü. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlatırken diğer araç sürücüleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

"Şuradan uçuyorum, ölmüyorum. Valla ölmediğime pişmanım"

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kazayı burnu bile kanamada atlatan araç sürücüsü Fatih B.'ye alkol testi yapmak istedi. Bir türlü alkol metreye üflemeyi kabul etmeyen sürücü alkollü olmadığını belirterek, "Bu mu meslek? Bu mu sanat? Üfle, koy, git. Bak kameraya alıyor beni. ya böyle bir şey yok ya. Ölmediğime pişmanım. Valla ölmediğime pişmanım. ya şuradan uçuyorum ben ölmüyorum. Ben bunu anlamadım ya. Bu ne ya" dedi.

Kendi alkol testini kendi yaptı, "Ben alkollüyüm o zaman" dedi

Polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılan alkollü sürücü daha sonra, "Benim alkol testimi bu makine değil de ben yapayım mı?" dedi. Şahsı güçlükle ikna eden polis memurları şahsın bu talebini geri çevirmedi ve "Al sen kendin üfle" diyerek alkol metreyi sürücüye verdi. Sürücü, "Kaç olursa ben alkollüyüm?" derken, polis memuru, "50'yi geçerse alkollüsün" dedi. "Valla mı? Üfleyecek miyim?" deyip kendi elleriyle alkol metreye üfleyen sürücü daha sonra elinden alkol metreyi almak isteyen polis memuruna, "Bir dakika ben bakacağım" deyip vermedi. Polis memurlarıyla birlikte alkol metreye bakan sürücü, "1.69 oldu. Ben Alkollüyüm o zaman, ben alkollüyüm o zaman" dedi.

"Kusura bakmayın ben terbiyesiz bir adamım"

Testin ardından kendisinden kimlik ve ehliyet isteyen polis memurlarına bu kez de kimlik vermek istemeyen sürücü yine polis memurlarına zor anlar yaşattı. Küfürler ederek, karısının gelmesini isteyen alkollü sürücü, "Buraya benim karım gelmeden kimseye kimlik vermem. Benim karım gelecek, kocası öldü bilsin" dedi. Ardından karşısında kendisi için olay yerine gelen kadın sağlıkçıyı gören alkollü sürücü, "Kusura bakmayın, çok terbiyesizlik yapıyorum. Ben terbiyesiz bir adamım" diyerek özür diledi.

Güçlükle sakinleştirilen sürücü ambulansa bindirilerek Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Sürücü yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilerek ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.