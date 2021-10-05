PKK'lı teröristlerin 28 yıl önce katlettiği 8'i çocuk, 26 kişi anıldı

Kayalıpınar Mahallesi'nden minibüsle Midyat'a giderken Kayalar Mahallesi yakınlarında PKK'lı teröristlerin yola döşedikleri mayının infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8'i çocuk, 26 kişi için anma töreni düzenlendi. Midyat Kaymakamlığı tarafından, mahalledeki mezarlıkta düzenlenen törene Kaymakam Ahmet Solmaz, Midyat Garnizon Komutanı Kurmay Albay Nuri Işık, Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, İlçe Müftüsü Mehmet Tahir Pekim, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Jandarma Komutanı Kalender Savaş Ünal, şehit yakınları ve köylüler katıldı. İlçe Müftülüğü'ndeki din görevlilerinin, okuduğu Kuran'ı Kerim'in ardından, törene katılanlar tarafından dualar edildi.

Köylülerden Selahattin Ağırman da, "Bu mezarlıktakilerin hepsi akrabamdır, amcam, dayım, herkes bu mezarlıkta yatıyor, üzgünüz. O acıyı her gün yaşıyoruz. Terörü lanetliyoruz. Her zaman terör belasından kurtulmak istiyoruz. Çoluk çocuk, yaşlı, kadın demeden herkesi katlediyorlar. Küçük çocuğun ne suçu var, ne günahı var, ne biliyor? Bir şey bilmiyor ki, ama onlar zalim, kafir, bizleri katlettiler" ifadelerini kullandı.