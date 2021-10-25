Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz biyografisi!

Yargı dizisindeki Ceylin karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. Yargı dizisinde Ceylin'e Pınar Deniz hayat veriyor. Peki, Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz mesleği nedir? Pınar Deniz hangi filmlerde oynadı? Pınar Deniz biyografisi nedir? Yargı Ceylin kimdir? İşte detaylar haberimizde...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz (d. 4 Kasım 1993; Adana), Türk oyuncu.

Deniz, 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu. Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olmuştur. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan Yargı dizisinde "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.

YARGI CEYLİN KİMDİR?

Ceylin, hukuk okurken babasının uğradığı haksızlık sonucu hapse girmesine isyan etmiş, kural tanımaz ve inandığı değer ve doğrular uğruna sınırları zorlayan, "ipten adam alır" denilen cevval bir avukat. Onun için gerçek adalete erişebilmek uğruna gidilen her yol mubahtır. Bunun için yapamayacağı bir şey yoktur. Babasının yokluğunda bütün ailesini ayakta tutmaya çabalamıştır, bir nevi hala ailenin direği gibidir. Babası Zafer'e çok düşkündür. Kız kardeşi İnci ise onun en değerlisidir, adeta gözünden sakınır.

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