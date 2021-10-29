Petrol City Alışveriş ve Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

BATMAN (Habermetre) - Valimiz Hulusi ŞAHİN, ilimizin yeni markalarından olan Batman Petrol City AVM'nin açılış törenine katıldı.

Gültepe Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde toplam 102 mağazasıyla Petrol Ctiy AVM hizmete açıldı.

Açılış törenine; Valimizin yanı sıra Batman eski Milletvekili Ataullah Hamidi, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, bazı kurum müdürleri, oda başkanları, iş adamları ve kalabalık davetli topluluğu katıldı.

Açılış töreninde, Petrol City AVM yöneticisi Aydın Keleş, önceki dönem Batman Milletvekili Ataullah Hamidi ve Valimiz Hulusi Şahin birer konuşma yaptı.

Valimiz, "Batman'a İnanın, Batman Sizi Yarı Yolda Bırakmayacaktır"

Konuşmasında yatırımcılara "Batman'a inanın Batman sizi yarı yolda bırakmayacaktır. " diye hitap eden Valimiz, "Öncelikle Batman'a ve Türkiye'ye inandıkları için bu alışveriş merkezini vücuda getiren tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Covid-19 salgınında herkesin yatırım yapmaktan çekindiği bir dönemde Batman'a ve Türkiye'ye inanan iş adamları bu kıymetli arsada çok pahalı bir yatırıma giriştiler. Batman, Türkiye içerisinde yıldızı parlayan geleceği parlak bir şehirdir. İşte bu yatırım bunun somut örneklerinden biri, devamını da göreceğiz yakın zamanda inşallah. Petrol City AVM Batmanımıza hayırlı olsun. Sadece bir alışveriş merkezi değil aslında yeni bir kent odağı da oluşturmuş oluyoruz. Bu kent odağıyla ilgili Batman Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa onu yapmaya devam edeceğiz. Batman büyüyor, gelişiyor ve geleceğe umutla bakıyor. Batman Türkiye'nin en hızlı büyüyen 4. İli ve genç nüfusu en fazla olan 7. İli' dir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından davetlilerle birlikte AVM'nin açılış kurdelesini kesen Valimiz, AVM'yi gezerek işyerlerini açan esnafa hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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