PAÜ Hastanesinde Sendika ile Ek Protokol İmzalandı

SELÇUK, İZMİR (Habermetre) - Geçtiğimiz 10 aylık süre içerisinde açıklanan, 2021 asgari ücret zammı ve son imzalanan Kamu Çerçeve Protokolü karşısında PAÜ Hastaneleri işçileri adına yapılan sözleşmenin sağlık işçilerinde mağduriyet yaratması yetkili sendika Öz-Sağlık İş tarafından kurum yönetimine taşındı. Pandemi döneminde canını dişine takarak gece gündüz çalışan sağlık işçilerinin sesine yönetim kayıtsız kalmadı. Bir süredir yetkili sendika ve işveren arasında yürütülen karşılıklı görüşmeler 01. 10. 2021 tarihinde imzalanan ek protokol ile sonuca ulaştı.

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Selçuk YÜKSEL, Hastane Başmüdürü Murat TAŞER, Öz-Sağlık İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Süleyman DOĞAN, Öz-Sağlık İş Sendikası Denizli İl Başkanı Hanım OĞUZ, Hastane Baş Temsilcisi Halil İbrahim DEMİRAY ve Hastane Temsilcisi Sibel DEMİRKAN'ın katılımıyla Rektörlük toplantı salonunda ek protokol imzalandı. İmzalanan ek protokol ile işçilere Kamu Çerçeve Protokolü günlük brüt ücretleri uygulandı ve artırılan ikramiye ile mağduriyet giderilmeye çalışıldı.

Rektör KUTLUHAN: "Sağlık ekip işi; burada 1080 sağlık işçimizi ilgilendirecek bir toplantı için bir araya geldik. Uluslararası hastaları olan bir Tıp Fakültesi Hastanemiz var"

PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet KUTLUHAN toplantıda "Ben de sağlık çalışanıyım bu süreçte hastane çalışanlarının ne kadar yoğun ve risk altında çalıştıklarının da en yakın şahidi olarak, halkımızın sağlığını emanet ettiği kurumumuz işçilerinin mutluluğu benim için önemli. Tıp Fakültesi'ndeki her bir hocamız kendi alanlarında önemli işler yapmakta. Kapıdaki güvenlikten, hasta bakıcıya, veri hazırlamadan yardımcı sağlık personeline, teknik servis ekibinden temizlik personeline varıncaya kadar bu hastanemizin başarısında hepsinin payı bulunmaktadır. İşçilerimizin maaşlarını ciddi bir oranda iyileştirme yaptık, ben inanıyorum ki görevlerine ve hastanemize daha iyi başarılar getirecektir" dedi. Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri'nin bugün geldiği noktada sadece Denizli'ye değil Ege Bölgesi'ne hizmet veren bir hastane olduğunu hatırlatan Rektör Kutluhan, Üniversitemiz yetkili sendikasının, tutumundan, duruşundan ve niyetinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi

Başhekim YÜKSEL: "Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri olarak bir aileyiz"

İmzalanan ek protokol sonrası kurum işçileri ile bir araya gelen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Selçuk YÜKSEL: "Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri olarak bir aileyiz. Sağlık işçilerinin pandemi sürecinde gösterdiği çaba ve özveri göz ardı edilemez. Bir mağduriyet varsa gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde iyileştirmeye her zaman hazırız" dedi.

Aynı toplantıda Hastane Başmüdürü Murat TAŞER de Üniversitelerde çalışan sağlık işçilerinin maaşlarının hastane bütçelerinden karşılandığına her kurumun kendi gelir gider bütçesine göre işçisine pay ayırabildiğine değindi ve işçilerimiz için ellerinden geleni yaptıklarına ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Sendika Genel Başkan Yardımcısı Süleyman DOĞAN ise "Bizlere bu süreçte inanan tüm üyelerimize desteklerini esirgemeyen iş yeri temsilcilerimize çok teşekkür ediyorum. Başta Rektörümüz Ahmet Kutluhan olmak üzere bu süreçte görüştüğümüz Başhekimimiz Selçuk YÜKSEL ve Başmüdürümüz Murat TAŞER'e de bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Kamu Çerçeve Protokolü ile iyileştirmeye kavuşan işçiler alkışlar eşliğinde, kendilerine sendika adına sunulan çiçeklerle toplantı salonundan ayrıldılar.

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