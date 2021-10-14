PAÜ'den Restorasyon Çalışmalarına Önemli Katkılar Sunacak Laboratuvar

Buldan MYO'da, restorasyon çalışmalarının önemli bir parçası olan harç analizlerinin, alanında uzman akademisyenler tarafından, son teknoloji cihazlar kullanılarak gerçekleştirilebileceği Restorasyon-Konservasyon, Analiz ve Uygulama Laboratuvarı, düzenlenen tören ile açıldı. Açılış törenine; Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Şevik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kısaç, PAÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Çiçek, Buldan MYO Müdürü Doç. Dr. Gizem Karakan Günaydın, Buldan MYO Yönetimi ve öğretim üyeleri katıldı.

Rektör Kutluhan: "Şehrin dertleri ile dertlenmeliyiz"

Açılışta konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Üniversite olarak bugüne kadar olduğunu gibi bugünden sonra da üretmeye devam etmeleri gerektiğini hatırlatırken, Üniversite olarak kendilerini şehirle bütünleşmiş üniversite olarak tanımladıklarına değindi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan sözlerine şöyle devam etti: "Okulumuz, gördüğüm kadarıyla kendi sorununa kendi çözüm bulan bir okul olmuş. Üniversite olarak misyonumuz üreten üniversite, vizyonumuz ise üniversite hayatın rehberidir. Bu misyon ve vizyonumuzdan şunu anlamalıyız: 'Üretmek adına bir hayalimiz, bir amacımız olmalı ve şehrin dertleri ile dertlenmeliyiz. ' Bu sorunları çözmek için çalışmalıyız. Şehirle bütünleşmeyi böylelikle sağlayacağız. Yönetim olarak bizler, sadece sanayide değil sosyal alanlarda da üretmeye önem veriyoruz. Tüm akademisyenlerimizden bir şeyler üretmelerini talep ediyoruz.

Sözlerinin devamında açılışı yapılan laboratuvarın, Ülkemizde yapılan restorasyon çalışmalarına önemli katkılar sunacağına olan inancını dile getiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, öğrencilerin de burada gerçekleştirilecek analizler ile farklı numuneleri görme ve yeni teknikleri deneyimleme fırsatı bulacağını hatırlattı. Böylelikle öğrencilerin, el becerileri gelişmiş restoratörler olarak mezun olabileceklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Kutluhan, Türkiye'nin arkeolojik kazı ve restorasyon anlamında zengin bir coğrafyada bulunduğunu ve bilimsel çalışmaların yanında burada yapılacak analizlerle Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan restorasyon çalışmalarına Üniversite olarak katkı sunmayı hedeflediklerini dile getirdi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, laboratuvarın üniversiteye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sunarken, hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve beraberindekiler daha sonra açılışı gerçekleştirilen Restorasyon-Konservasyon, Analiz ve Uygulama Laboratuvarı'nı gezerek cihazlar ve yapılabilecek analizler hakkında öğretim üyelerinden bilgi aldı.

Açılışın ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Buldan MYO öğretim üyeleri ile bir araya gelerek Buldan MYO'nun mevcut durum ve ihtiyaçların belirlenmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu; öğretim üyelerinin taleplerini dinledi. Günün anısına toplu fotoğraf çekimi ile program sona erdi.

Barındırdığı İmkanlar ile 'Bölgede Tek'

Türkiye'nin farklı coğrafyalarında bulunan antik kentlerden ve tarihi yapılardan gelecek olan harçların analizlerinin yapılacağı Restorasyon-Konservasyon, Analiz ve Uygulama Laboratuvarı, orijinal bir harcın içeriğinin tespit edilmesi, restorasyon ve konservasyon alanında kullanılması gereken orijinal özgün harç reçetesinin çıkarılması, özgün harcın bozulmasına etki eden tuzların, protein ve yağların tespit edilmesi için gereken donanıma sahip. Bünyesinde barındırdığı teknik cihazlar ve analiz yöntemleri ile bölgenin tek restorasyon ve konservasyon laboratuvarı olan bu laboratuvarda asit kaybı ve elek analizleri sonucunda özgün harcın içeriğinde bulunan bağlayıcı oranı ile kullanılan agrega boyları ve oranları tespit edilebilmektedir. Kızdırma kaybı (Kalsinasyon Testi) testinde artan sıcaklıklardaki özgün harç örneğinde değişen ağırlıklardaki ölçümler sonucu nem, molekül suyu, organik madde ve kalsiyum karbonat maddeleri yüzdelik olarak tespit edilebilmekte, yine nokta yükleme testinde ise laboratuvara gelen özgün harcın noktasal basınç dayanımları tespit edilmektedir. Bu analizler sonucu orijinal harcın reçetesinin çıkartılmasına imkan sağlayan laboratuvar, bunların dışında tarihi yapılardan veya antik kentlerden gelecek olan harçlarda bozulmalara sebep olan tuz varlığına yönelik; klorür, nitrat, sülfat, karbonat ve fosfat analizleri gibi spot testler veya tuz testlerinin yapılmasına olanak sağlayacak. Tuz testlerine ek olarak alınan harç örneklerinde protein ve yağ analizleri de yapılmaktadır. Restorasyon-Konservasyon, Analiz ve Uygulama Laboratuvarı, Prof. Dr. İsmail Çeviş'in proje yürütücüsü olduğu kurumsal altyapı projesi kapsamında yapılmıştır.

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