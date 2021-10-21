Parlayan Dişler Mutlu Gülüşler

TOKAT (Habermetre) - Vali Dr. Ozan Balcı, Valiliğimiz koordinesinde Sağlık Tokat ve Eğitim Tokat kapsamında Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlükleri ile TOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi işbirliğiyle yürütülen Parlayan Dişler projesi üçüncü yılı açılış etkinliğine katıldı.

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde gerçekleşen etkinliğe Vali Dr. Ozan Balcı'nın yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Işıl Sarıkaya, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Amine Hatun, öğrenciler ve veliler katıldı.

Diş sağlığı ile ilgili ailede ve öğrencide bilinç oluşturmanın, anaokulundan ortaokula kadar tüm öğrencilerin tamamının diş taramasının yapılarak tedavilerinin gerçekleştirilmesinin hedeflendiği proje ile 2 yılda 35 bin öğrenciye işlem yapıldı, 8 bin öğrencinin de ağız diş tedavisi gerçekleştirildi.

Programda konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, projedeki birinci hedefin çocukların ağız ve diş sağlığını korumak olduğunu söyledi.

Velilerimizden de çocukların ağız ve diş tedavilerini ihmal etmemelerini isteyen Vali Dr. Ozan Balcı, "Sağlık ağızdan başlar. Çocuklarımızın süt dişlerini korumamız lazım. Çocuklarımızı seviyoruz, sağlıklarını önemsiyoruz. "dedi.

Projeyi önemsediğini ve Türkiye'ye model olacağını düşündüğünü kaydeden Vali Dr. Ozan Balcı, "Okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz aktif olarak bu projeyi destekliyorlar. Milli Eğitim Müdürlüğümüz de tüm Tokat'ta işi koordine ediyor. Yine ilçe milli eğitim müdürlerimiz de projeyi aktif olarak destekliyor. Tokat'ta çok nitelikli, kaliteli, canla başla çalışan çok kıymetli diş hekimlerimiz var. Devletimizin her türlü imkanı var. Fiziksel imkanlarımızda da problem yok. Ben de ilin valisi olarak bu projeyi çok önemsiyorum ve destekliyorum. Çocukların ağız ve diş tedavilerini ihmal etmemelerini de velilerimizden istiyorum. Nihai hedefimiz sağlıklı dişler mutlu gülüşler. Bu zamana kadar bu projenin gerçekleştirilmesinde çok büyük emekleri ve katkıları olan başta diş hekimlerimiz olmak üzere İl Milli Eğitim Müdürümüze ve ekibine, ilçe milli eğitim müdürlerimize ve ekiplerine, kaymakamlarımıza, okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu projenin Türkiye'nin geleceği olan çocuklarımıza ve ilimize hayırlı olmasını diliyorum. " dedi.

Programda öğrencilere diş fırçası, diş macunu ve kitap hediye edildi. 21 Ekim 2021 Haber -Foto: Gülay KARTAL

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