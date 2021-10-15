Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi - Haberler
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Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Haberler | Güncel

- Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce itfaiyeci ve birçok sendika üyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün kentteki merkez binası yakınlarında toplanarak, personel eksikliğini ve yardım...

- Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce itfaiyeci ve birçok sendika üyesi, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün kentteki merkez binası yakınlarında toplanarak, personel eksikliğini ve yardım taleplerinin yerine getirilmemesini protesto etmek için sokaklarda ses ve sis bombaları atarak gösteri düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te yüzlerce itfaiyeci ve sendika üyesi, personel eksikliğini ve yardım taleplerinin yerine getirilmemesine ilişkin protesto gösterisi düzenledi. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün kentteki merkez binası yakınlarında toplanan ve çoğunluğu asker olan itfaiyeciler, zor şartlar altında çalıştıklarını, ellerinde yeterli materyal ve malzeme bulunmadığını kaydetti. Protestoda, "Daha azıyla daha fazlasını yapın, itfaiyecilere hoş geldiniz" ve "Bizleri hor görmeyi bırakın" yazılı pankartalar açan öfkeli itfaiyeciler, ses ve sis bombaları atarak, sokakları sarı ve turuncu renklere boyadı. Gösteride, ıslıklar, sirenler ve dumanlar eşliğinde yürüyen itfaiyeciler ile polis arasında sık sık sözlü tartışmalar yaşandı. İtfaiyecilere ses ve sis bombası atılmamaları uyarısında bulunan polis ekipleri, çevrede hastanelerin yer aldığını ve çevredeki evlerde yaşlı kişilerin yaşadığını belirterek, protestoculara bu tür sesli eylemlerden uzak durulmaları çağrısında bulundu. Polisin çağrılarına ise, "Yetkililere ancak sesimizi bu şekilde duyurabileceğimizi düşünüyoruz" diye cevap veren itfaiyeciler, sokaklarda ses ve sis bombaları atmaya devam etti.

İtfaiyeciler yaptıkları açıklamada, "Ne zaman eksiklerimiz ve sorunlarımız olduğunu dile getirsek, bizleri kendi başımıza bıraktılar. Açıkçası ciddiye alınmadık. Mesleğimize olan ilgisizliği kınamak için sokağa inmek zorunda bırakıldık. Yetkililer sesimizi duyup ihtiyaçlarımızı karşılasın istiyoruz. İçişleri Bakanlığı ve yerel yönetimler sorunlarımızla ilgilenmiyor, finans sıkıntısı çekiyoruz. Personel eksikliği, daha az eğitim ve beceri olduğu anlamına gelir. Bizden az personelle çok iş isteniyor" ifadelerini kullandı. Sendika temsilcileri yaptıkları açıklamada ise, "İtfaiyecilere yapılan müdahalelerin sayısı bizi bunaltırken, personel sayısında endişe verici bir düşüş var. İtfaiye araçlarının değiştirilmesi dahil her şey bizden isteniyor. Bütçe verilmiyor, sorunlara bakılmıyor. Ayrıca, 57 yaşında emeklilik hakkımız olduğu halde, emeklilik haklarımızın süresi uzatılmakla tehdit ediliyoruz" ifadelerini kaydetti.

Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi

Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi

Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi

Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi

Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi

Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi

Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi

Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi

Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi
İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Paris'te yüzlerce öfkeli itfaiyeciden, ses ve sis bombalı protesto gösterisi - Haberler
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