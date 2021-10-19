Pandemi Konulu Sağlık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi - Haberler
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Pandemi Konulu Sağlık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

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Pandemi Konulu Sağlık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Pandemi Konulu Sağlık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi"Pandemi Konulu Sağlık Değerlendirme Toplantısı" Vali Yakup Canbolat başkanlığında, Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu, İl Sağlık Müdürü Dr.

Pandemi Konulu Sağlık Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi"Pandemi Konulu Sağlık Değerlendirme Toplantısı" Vali Yakup Canbolat başkanlığında, Vali Yardımcısı Yusuf Gökhan Yolcu, İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Zeynep Nur Gencerler Çiftçi, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Gökhan Taşkın ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aldemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

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