Paket servis taşıyan kuryeyi kendisini vuracağını düşünerek ayağından yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Paket servis taşıyan kuryeyi kendisini vuracağını düşünerek ayağından yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Paket servis taşıyan kuryeyi kendisini vuracağını düşünerek ayağından yaraladı

Bolu'da, husumetlisi olduğu kişilerin tetikçisi olduğunu düşündüğü paket servis kuryesini ayağından yaralayan Cuma A., adliyeye sevk edildi.

BOLU (İHA) - Bolu'da, husumetlisi olduğu kişilerin tetikçisi olduğunu düşündüğü paket servis kuryesini ayağından yaralayan Cuma A., adliyeye sevk edildi. Cuma A., gazetecilerin "Yanlışlıkla mı vurdunuz?" sorusuna, "Beni vurmaya geldi, vurdum" diyerek cevap verdi.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Sağlık Mahallesi Okur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir şirkette paket servis kuryeliği yapan A.Y., yemek siparişi verilen sokakta adres aradığı sırada, husumetlilerinin tetikçisi olduğunu düşünen Cuma A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Kendisini vuracağını düşündüğü kuryenin üzerine defalarca ateş eden Cuma A., A.Y.'yi ayağından yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan A.Y.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Y., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Cuma A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Cuma A.'nın kaçtığı güzergahta yaptıkları aramada şahsı Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan C.A., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen Cuma A., gazetecilerin "Daha önceden husumetin var mıydı" sorusuna, "Selam yollamışlar. Ben de selamlarını aldım" diyerek cevap verdi.

"Yanlışlıkla vurmadım"

Cuma A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cuma A., adliyeye gelişinde gazetecilerin "Sizi tanımadığını söylüyor. Yanlışlıkla mı vurdunuz" sorusuna, "Hayır. Beni vurmaya geldi. Ben de vurdum" diyerek cevap verdi.

"Kesinlikle husumetim yok"

Emniyette verdiği ifadede kendisini vuran Cuma A'yı tanımadığını söyleyen A.Y. ise, "Sokak üzerinde siyah giyimli erkek ile yanında iri yapılı bir kadın yürüyorlardı. Ben bu şahısların yanından geçtim sokağa doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittiğimde sokak numarası büyüdüğü için sipariş aldığım binanın sokağa giriş yaptığım yerde olduğunu anlayınca tekrar dönüş alarak yukarıya doğru bina numaralarına bakarak devam ettim. Sokak içerisinde eşkalini verdiğim şahıslar yürümeye devam ediyordu. Ben bu şahıslarla hiç göz göze gelmedim. Sipariş aldığım bina numarasını aramaya devam ediyordum. Ben motosikletimle hareket halinde iken aniden üç el silah duydum. Kafamı çevirdiğimde ise kendisini daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım erkek şahıs iki eliyle silahı benim ayağıma doğru hedef alır vaziyette bir el daha ateş etti. Bana doğru ateş etmesinin ardından ellerimi havaya kaldırarak, 'Ne oluyor abi? Niye sıkıyorsun? Ben kuryeyim' dedim. Sonra iki şahıs hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldılar. Benim bu şahısla kesinlikle husumetim yoktur" dedi. - BOLU

Paket servis taşıyan kuryeyi kendisini vuracağını düşünerek ayağından yaraladı

Paket servis taşıyan kuryeyi kendisini vuracağını düşünerek ayağından yaraladı

Paket servis taşıyan kuryeyi kendisini vuracağını düşünerek ayağından yaraladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zeminde 4 araç birbirine girdi

Beşiktaş'ta milyonluk kaza! Kaygan zeminde 4 araç birbirine girdi

 Anlam verilemeyen olay! 'İnsanların tuvalette müstehcen videolarını çekiyorlar' diyerek intihara kalkıştı

Anlam verilemeyen olay! "İnsanların tuvalette müstehcen videolarını çekiyorlar" diyerek intihara kalkıştı

 Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti

Tuvaletten çıktı, oturduğu sandalyede hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Ahmet Davutoğlu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Tolga Akış Demet Akalın Nihal Yalçın Zeynep Bastık
Spor Muslera Metin Oktay Burak Elmas Stefan Kuntz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Paket servis taşıyan kuryeyi kendisini vuracağını düşünerek ayağından yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 15:35:15. #1.17#