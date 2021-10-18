Öznur Çalık: Aile Akademisi'ni tüm Türkiye'nin duymasını istiyorum

GAZİANTEP (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyon Başkanı Öznur Çalık çeşitli temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e geldi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve kadın istihdamının arttırılması alanında yapılan projeleri yerinde inceleyen Çalık, "Gaziantep'te kadına yönelik gerçekleştirilen projelerin çoğu Türkiye'ye örnek olacak vaziyette. Bu alanda Gaziantep'te kurulan 'Aile Akademisi'ni tüm Türkiye'nin duymasını istiyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadına Yönelik Şiddetin sebeplerinin tüm yönleriyle araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bir takım incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'te geldi. Komisyon Başkanı Öznur Çalık ve komisyon üyeleri Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ziyaretlerinin ardından Tarımsal Kalkınma ve Gastronomi Okulu'nu, SADA Kadın Gelişim ve Dayanışma Merkezi ile KAGİDEM'i ziyaret etti. KAGİDEM'de basın açıklamasında bulunan Çalık, Gaziantep'te kadının şiddete karşı korunup istihdamın arttırılması yönünde yapılan projelerin Türkiye'ye örnek teşkil ettiğini söyledi.

"Bizim projelerimiz çoğunlukla koruyucu önleyici tedbirler yönünde. Bütün birimlerle yaptığımız çalışmada kadını her yönden eğitimden, sağlığa, istihdama kadar her alanda kadını ve erkeği güçlendirerek güçlü bir aile oluşturmak için çalışıyoruz. Göç yönetimi ile göçmen kadınlarımızı da kendi kadınlarımızdan ayırmadan tesislerimize kabul ediyoruz. KAGİDEM'de de yaklaşık 25 şirket şeklinde çalışan bir sistem var. Burada kadınlarımızın daha düşük maliyetlerle üretim yapmalarına fırsat veriyoruz. Bu merkez bir kuluçka merkezi gibi. Bu komisyondan çıkacak rapora da çok güveniyoruz."