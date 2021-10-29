Özel Gereksinimli Bireylerden 29 Ekim İçin Anıtkabir Ziyareti

MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında özel gereksinimli bireyleri ve ailelerini Anıtkabir'e götürdü. Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılını Ankara'da kutlayan özel gereksinimli bireyler, Anıtkabir'de duygu dolu anlar yaşadı.

Anıtkabir'i ilk defa gördüler

Aralarında daha önce hiç Anıtkabir'i görme fırsatı olmamış bireylerin de olduğu gezide, önce rehber eşliğinde Anıtkabir'in tüm bölümleri gezildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret eden katılımcılar, duygu dolu anlar yaşadı. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen de Anıtkabir ziyaretine katılarak, özel gereksinimli bireyleri yalnız bırakmadı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Ulus'ta bulunan Kurtuluş Savaşı Müzesi ve Cumhuriyet Müzesi'ni gezen katılımcılar, Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden iki tarihi binayı görmenin mutluluğunu yaşadı. Katılımcılar son olarak Feza Gürsey Bilim Merkezi'ni gezdi. Burada gerçekleştirilen sıvı azot ve elektrik gösterisini ilgiyle izleyen katılımcılar, unutmayacakları bir 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu yaşadı.

Yayın Tarihi: 29. 10. 2021 09: 00: 00