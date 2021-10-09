Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen 'Benimde Üretime Katkım Var' projesine yoğun ilgi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen "Benimde Üretime Katkım Var" projesine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen

Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, özel gereksinimli bireyler için düzenlenen "Benimde Üretime Katkım Var" projesine yoğun ilgi olduğunu söyledi.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, özel gereksinimli bireyler için düzenlenen "Benimde Üretime Katkım Var" projesine yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Özel gereksinimli bireyler için sosyal farkındalık oluşturmak ve engelli bireylerin üretim yapabilme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla Bozüyük Kaymakamlığı tarafından yürütülen "Benimde Üretime Katkım Var" projesi kapsamında fide ve tohum dikimi geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Bozüyük Kaymakamlığı koordinesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen proje kapsamında özel gereksinimli bireyler ve ailelerine kurlar verildi.

Bazı kursların bittiğini bazıların ise devam ettiğini anlatan Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, sözlerine şöyle devam etti;

"Engelli ve ailelerine yönelik sebze yetiştiriciliği kursumuz bitti, son hasadı yaptık. Kursiyerlerin tüketimi ve dernek etkinlik salonunda kışlık turşu yapımı için domatesleri kullanıyoruz. Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Müdürümüz Levent Susam ve Bozüyük İlçe Tarım Müdürümüz İsmail Aksu beyler derneğimizi ziyaret ederek, sebze yetiştiriciliği kursu hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bizler için çok yararlı bir çalışma olduğunu bildirdik ve önümüzdeki günlerde değerlendirme toplantısı yapılmasına karar verdik. Destek veren emek harcayan herkese çok teşekkür ederiz. Bizler için doğal ortamda organik tarım eğitici, öğretici, moral motivasyonu yüksek bir çalışma faaliyet oldu" dedi. - BİLECİK

Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen Benimde Üretime Katkım Var projesine yoğun ilgi

Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen Benimde Üretime Katkım Var projesine yoğun ilgi

Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen Benimde Üretime Katkım Var projesine yoğun ilgi

Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen Benimde Üretime Katkım Var projesine yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Acun Ilıcalı İdo Tatlıses
Spor Fatih Terim Vladimir Putin Ersun Yanal
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Yemek Tarifleri Vladimir Putin Rüya Tabirleri İdo Tatlıses
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Özel gereksinimli bireyler için düzenlenen 'Benimde Üretime Katkım Var' projesine yoğun ilgi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:48:58. #1.11#