Özdemir Bayraktar kimdir, öldü mü, neden öldü? Özdemir Bayraktar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi - Haberler
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Özdemir Bayraktar kimdir, öldü mü, neden öldü? Özdemir Bayraktar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi

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Özdemir Bayraktar kimdir, öldü mü, neden öldü? Özdemir Bayraktar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi

Son dakika gelen haberlere göre Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, Özdemir Bayraktar kimdir? Özdemir Bayraktar öldü mü, neden öldü? Özdemir Bayraktar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi! merak etti. İşte detaylar...

İş insanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası olan Özdemir Bayraktar, yarın Fatih Camii'nde öğle namazı düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul'da toprağa verilecek. Peki, Özdemir Bayraktar kimdir? Özdemir Bayraktar nereli, mesleği ne, kaç yaşında vefat etti? Özdemir Bayraktar'ın hastalığı nedir?

1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis'in oğlu olarak Sarıyer'in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1967'de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz'ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

Türkiye'nin sanayi sektöründe öncü rol üstlenen birçok fabrikanın (Burdur Traktör, İstanbul Segman, Uzel vb.) kuruluş ve yeni yatırımlar aşamasında teknik yönetici görevlerinde çalıştı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu olan ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda bilgisayar programcısı olarak çalışan Canan Bayraktar ile dünya evine girdi. Özdemir ve Canan Bayraktar çiftinin bu evlilikten Haluk, Selçuk ve Ahmet adında 3 çocukları dünyaya geldi.

1984 yılında otomotiv sektörüne yönelik yerlileştirme çalışmalarına katkı sunmak maksadıyla Baykar Makina'nın kuruluşunda yer aldı. Tek bir matkap makinası ile kurduğu Baykar'da hassas talaşlı imalat sektörüne yönelik birçok özgün makina tasarımı ve imalatı, parça işleme aparat tasarım süreçlerini yönetti.

Baykar'ın milli ve özgün İnsansız Hava Aracı teknolojisi geliştirmesi atılımında öncü rol üstlenen Özdemir Bayraktar, bu projelerin hayata geçirilmesinde tasarım aşamasından prototip aşamasına, imalat aşamasından yatırım planlamasına kadar her aşamada aktif ve lider olarak yer aldı. Baykar tarafından TSK için geliştirilen ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA Ar-Ge çalışmalarının yapıldığı 2005-2009 yılları arasında Güneydoğu Anadolu bölgesinde askerler ile birlikte gerçekleştirilen çalışmalara liderlik yaptı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen tüm ürünlerin tasarımlarını çizen Özdemir Bayraktar, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA'ya karakterini veren özgün tasarımların da sahibidir. Hayatı boyunca sahip olduğu mühendislik yeteneğini her zaman güncel teknolojilerle harmanladı. Çalışma hayatında her zaman azmi, kararlılığı, inancı ve geliştirme şevki hiç kaybolmadı.

Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görüldü. Havacılığa olan merakı dolayısıyla hususi pilot sertifikası bulunan Özdemir Bayraktar, Türkiye'nin insansız hava araçları serüveninin öncü ismi olarak bilinmektedir.

Özdemir Bayraktar kimdir? Özdemir Bayraktar öldü mü, neden öldü? Özdemir Bayraktar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi!

Son dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında vefat etti. BAYKAR'dan yapılan açıklamada, "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü." denildi. Bayraktar'ın cenazesi yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

İş insanı Özdemir Bayraktar 72 yaşında yaşamını yitirdi. Selçuk ve Haluk Bayraktar'ın babası olan Özdemir Bayraktar, yarın Fatih Camii'nde öğle namazı düzenlenecek cenaze töreni sonrası İstanbul'da toprağa verilecek.

Özdemir Bayraktar kimdir? Özdemir Bayraktar öldü mü, neden öldü? Özdemir Bayraktar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi!

Bayraktar'ın oğlu Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Özdemir Bayraktar, Babamız, ilham kaynağımız bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Değerlerinden taviz vermeden adanmış bir ömür yaşadı. Yılmak bilmeyen azmiyle araştırıp üretenlerden oldu. Haksızlıklar karşısında hiç pes etmedi, gücü yettiğince yardım etti. Allah rahmet eylesin." ifadelerine yer verdi.

Özdemir Bayraktar kimdir? Özdemir Bayraktar öldü mü, neden öldü? Özdemir Bayraktar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi!

BAYKAR'dan yapılan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: "Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve Milli SİHA'larımızın öncü ismi, Yönetim Kurulu Başkanımız ve yol göstericimiz Özdemir Bayraktar, Hakk'a yürüdü. Allah rahmet eylesin. Dualarınızı bekliyoruz."

Özdemir Bayraktar kimdir, öldü mü, neden öldü? Özdemir Bayraktar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi

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Haber: Özdemir Bayraktar kimdir, öldü mü, neden öldü? Özdemir Bayraktar nereli, kaç yaşında vefat etti? Hayatı ve biyografisi - Haberler
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