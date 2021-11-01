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Otogarda 2 kilo metamfetaminle yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Haberler | Güncel
Otogarda 2 kilo metamfetaminle yakalandı

BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Ercan B. (21), şehir dışına çıkmak için geldiği otogarda 2 kilo metamfetaminle yakalandı.

KARACABEY, BURSA (DHA) - BURSA'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda Ercan B. (21), şehir dışına çıkmak için geldiği otogarda 2 kilo metamfetaminle yakalandı.

Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ile Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla, Ercan B.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Takibe alınan Ercan B., Karacabey Otogarı'na geldiğinde operasyon düzenlendi. Ercan B.'nin çantasında yapılan aramada 2 kilo metamfetamin ele geçirildi. Ercan B., ' Uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla gözaltına alındı.Ercan B. emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.


Otogarda 2 kilo metamfetaminle yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - Son Dakika Haberleri
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