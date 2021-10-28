Otobüsten vurulan yolcunun bacağındaki mermi ameliyatla çıkartılacak

KONYA (DHA) - KONYA'da maske takmadığı için indirildiği belediye otobüsüne tabanca temin edip birkaç durak sonra yeniden binerek tartıştığı yolculardan Recep Ceylan'ı (25) yaralayan Adem Sarıtaş (38), tutuklandı. Recep Ceylan'ın bacağına saplanan kurşun çekirdeği ise bugün yapılacak ameliyatla çıkartılacak.

Olay, 25 Ekim günü saat 22.30 sıralarında Karaman Yolu'nda meydana geldi. Adem Sarıtaş, evine gitmek için Kültürpark- Kaşınhanı seferini yapan Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 42 ECL 76 plakalı otobüse bindi. Maske takmadığı için şoför ve diğer yolcular tepki gösterince tartışma çıktı. Sarıtaş tepkiler üzerine indirilirken otobüs ise Kaşınhanı Mahallesi istikametine devam etti.

Hastanede tedavisi devam eden Ceylan'ın bugün bacağına saplanan mermi çekirdiği yapılacak ameliyatla çıkartılacak. Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ceylan, "Bacağıma saplanan kurşun çıkarılacak. Şu an için sağlık durumum iyi" dedi.