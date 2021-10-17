OTOBÜS KAZASINDA ÖLEN 2 KADIN SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

ŞALPAZARI, TRABZON (DHA) - SAMSUN'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı, 6'sı ağır 14 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Sevilay Aksoy (44) ile Zekiye Özdemir (45) memleketleri Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Tedavileri süren yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kaza, dün saat 06.30 sıralarında, Samsun-Ankara kara yolunun 31'inci kilometresi, Kavak ilçesinin Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy'un (50) kullandığı, VIP Turizm firmasına ait, 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, sürücü Osman Özsoy, yedek sürücü Mustafa Kurbetoğlu ile yolcular Beyzanur Karadeniz, Süveyla Çakır, Nilgün Aydemir, Seded Yamaç, Tuğba Tur, Yakup Çakır, Ayşegül Alemdar, Bayram Çevik, Köksal Vural, Hüseyin Özdemir, Resul Demir ve Fatih Efiloğlu, Sevilay Aksoy ve Zekiye Özdemir, yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, halatlarla indikleri uçurumda, otobüsteki yaralılara müdahale etti. Yolculardan Sevilay Aksoy kaza yerinde, Zekiye Özdemir de kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Sedyelere alınan ve halat kullanılarak yola çıkarılan 14 yaralı, yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavileri süren yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

2 KADIN MEMLEKETLERİNDE SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

Kazayla ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybeden Sevilay Aksoy ile Zekiye Özdemir için memleketleri Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. 2 çocuk annesi Sevilay Aksoy'un cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sugören Mahallesi'nde, 2 çocuk annesi Zekiye Özdemir de Sayvançatak Mahallesi'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

YAYLA EVİNİ GÖRMEYE GELİYORMUŞ

Kazada yaşamını yitiren Sevilay Aksoy'un çalıştığı kurumdan 10 günlük izne ayrıldığı, yaylada yeni yaptırdığı evi görmek için otobüsle İstanbul'dan memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine gittiği ortaya çıktı. Gözyaşı döken Aksoy ailesi, cenazede taziyeleri kabul etti, bu tür kazaların yaşanmaması temenisinde bulundu.

KAYINVALİDESİNİ DOKTORA GÖTÜRECEKTİ

Kazada ölen 2 çocuk annesi Zekiye Özdemir'in ise, yaşlılığa bağlı bazı sağlık sorunları yaşayan kayınvalidesini doktora götürmek için İstanbul'dan bindiği otobüsle Şalpazarı'na gittiği öğrenildi. Cenazeye Zekiye Özdemir'in eşi Ali, çocukları Alperen ve Aydoğan Özdemir ile çok sayıda kişi katıldı. Annesinin cenazesi için İstanbul'dan gelen ve güçlükle ayakta durabilen Alperen Özdemir, cenazede gözyaşı dökerken, aile fertleri de ağıtlar yaktı.