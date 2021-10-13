Osman'dan sonra tahta kim geçti? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Bu dönemde elde edilen en büyük başarı Bursa'nın fethedilmesi ve başkent ilan edilmesidir. Osmanlı kuruluş dönemi padişahları kim, bu dönemde hangi önemli olaylar yaşandı? Sizin için araştırdık.

OSMAN'DAN SONRA TAHTA KİM GEÇTİ?

Osmanlı Devleti, 1299 yılında Osman Gazi tarafından kuruldu. 1326 yılına kadar beyliğin başında olan Osman Gazi'den sonra yerine oğlu Orhan Gazi geçti.

OSMANLI PADİŞAHLARI LİSTESİ

Kuruluş devri

1- I. Osman (1300-1324) (Osman Gazi) 24 yıl

2- Orhan (1324-1360) (Orhan Gazi) 36 yıl

3- I. Murat Hüdavendigâr (1360-1389) 29 yıl

4- Yıldırım Beyazıt (1389-1402) 13 yıl

Fetret devri,(1402-1413). Yıldırım'ın oğulları arasındaki kavgada I. Mehmet Çelebi diğerlerine üstün geldi. Yenilen oğulları padişahtan sayılmaz ama bir süre hüküm sürmüşlerdir. Süleyman Çelebi 7 yıl 10 ay hükümranlığı sürdü. Musa Çelebi Rumeli'de 3 yıl 6 ay hükmetti.

5- Mehmet Çelebi (1413-1421) 8 yıl.

6- II. Murat (1421-1451) Tahta iki kez çıkmıştır. 1421-1444 arası birinci dönem 23 yıl. Sonra 2 yıl oğlu Fatih Sultan Mehmet. 30 yıl. 1446-1451 arası ikinci dönem 5 yıl.

Yükselme devri

7- Fatih Sultan Mehmet (1444-1481) Tahta iki kez çıkmıştır. 1444-1446 yıllarında birinci dönem 2 yıl. Daha sonra yine babası II. Murat. 1451-1481 arası ikinci dönem 30 yıl. Fatih Camii onun adına yapıldı.

8- II..Beyazıt (1481-1512) 31 yıl 31 yıl.

9- Yavuz Sultan Selim (I. Selim) (1512-1520) 8 yıl.

10- Kanuni Sultan Süleyman (I. Süleyman) (1520-1566) 46 yıl. İstanbul Süleymaniye Camii onun adına yapıldı.

Kanuni zamanında birinci Viyana kuşatmasından sonra duraklama devrine girildi.

11- II. Selim (1566-1574) 8 yıl. Edirne Selimiye Camii onun adına yapıldı.

12- III. Murat (1574-1595) 21 yıl.

13- III. Mehmet (1595-1603) 8 yıl. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

14- I. Ahmet (1603-1617) 14 yıl. Sultanahmet Camii onun adına yapıldı.

15- I. Mustafa (1617-1618) (Deli Mustafa) Tahta iki kez çıkmıştır. III: Mehmet'in oğlu. 1622-1623 ikinci dönemidir. Akli dengesi yerinde değildi. Toplam 2 yıl padişahlık yaptı.

16- II. Osman (1617-1622) (Genç Osman) 5 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Öldürülen ilk padişah.

17- IV. Murat (1623-1640) 17 yıl. I. Ahmet'in oğlu. Çocuk yaşta padişah oldu.

18- I. İbrahim (1640-1648) (Deli İbrahim) 8 yıl. I. Ahmet'in oğlu. 19- IV. Mehmet (1648-1687) (Avcı Mehmet) 39 yıl. I. İbrahim'in oğlu.

20- II. Süleyman (1687-1691) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.

21- II. Ahmet (1691-1695) 4 yıl. I. İbrahim'in oğlu.

22- II. Mustafa (1695-1703) 8 yıl. Babası IV. Mehmet.

Gerileme devri

II. Mustafa zamanında 1699 Karlofça Antlaşması ile gerileme devri başladı.

23- III. Ahmet (1703-1730) 27 yıl. Babası IV. Mehmet, Lale Devri 24- I. Mahmut (1730-1754) 24 yıl. Babası II. Mustafa

25- III. Osman (1754-1757) 4 yıl. Babası II. Mustafa

26- III. Mustafa (1757-1774) 17 yıl. Babası III. Ahmet

27- I. Abdülhamit (1774-1789) 15 yıl. Babası III. Ahmet

28- III. Selim (1789-1807) 8 yıl. Babası III.Mustafa, Nizam-ı Cedid Ordusu'nun kuruluşu Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

29- IV. Mustafa (1807-1808) 1 yıl. Babası I. Abdülhamit

30- II. .Mahmut (1808-1839) 31 yıl. Babası I. Abdülhamit, 1826 Vaka-yı Hayriye, Yeniçeri Ocağının kaldırılması.

1839 Tanzimat Fermanı

31- Abdülmecit (1839-1861) 22 yıl. Babası II. Mahmut

32- Abdülaziz (1861-1871) 10 yıl. Babası II. Mahmut

33- V. Murat (1876) 3 ay. Babası Abdülmecid. Padişah olmak istemiyordu. Padişah iken aklını yitirdi.

34- II. Abdülhamit (1876-1909) 33 yıl. Babası Abdülmecid. Birinci Meşrutiyet, Plevne Savaşı, İstibdad dönemi, İkinci Meşrutiyet, İttihad ve Terakki dönemi,

35- V. Mehmet Reşat (1909-1918) 9 yıl. Babası Abdülmecid. 1. Dünya Savaşı, İşgal dönemi ve yıkılış

36- VI. Mehmet Vahdettin (1918-1922) 4 yıl. Babası Abdülmecid. İstanbul işgal edildikten ve Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra bir İngiliz gemisi ile ülkeyi terk etti.

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