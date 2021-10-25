Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

AA / Musa Öztürk - Haberler | Güncel
Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kanser tedavisi gördüğü Bursa'da hayatını kaybeden 28 yaşındaki astsubay Abdullah Şimşek, Orhangazi ilçesindeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ORHANGAZİ, BURSA (AA) - Kanser tedavisi gördüğü Bursa'da hayatını kaybeden 28 yaşındaki astsubay Abdullah Şimşek, Orhangazi ilçesindeki törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'da görev yapan Şimşek'in cenazesi askerlerin omzunda Gazi Orhanbey Camisi'ne getirildi. Şimşek için burada düzenlenen törene, annesi Aynur Şimşek, babası Kemal Şimşek ve yakınları ile Orhangazi Kaymakamı Süleyman Özçakıcı ve diğer ilgililer katıldı.

Astsubay Şimşek'in cenazesi, törenin ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

Kansere yenik düşen astsubay, Bursa'da son yolculuğuna uğurlandı

AA / Musa Öztürk - Son Dakika Haberleri
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